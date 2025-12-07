IR A
Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

Aunque se estrenó hace varios años, sigue siendo una de las más elegidas dentro de la plataforma. Fue una gran apuesta del director que se convirtió en furor en la Argentina y el exterior.

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.

Dentro del catálogo de Netflix hay una gran cantidad de producciones argentinas. Este año nos dejó series con mucha repercusión como El Eternauta y la tercera temporada de Envidiosa, pero también hay otras de algunos años atrás, como una de las películas más exitosas de Juan José Campanella.

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
Se trata de Metegol, la producción animada que se estrenó en 2013 y está inspirada en el cuento Memorias de un wing derecho, de Roberto Fontanarrosa. No solo tuvo una gran recepción en Argentina, sino que también triunfó en América Latina y España, e incluso abrió el Festival de Cine de San Sebastián de ese año.

Metegol cautiva con sus hermosas animaciones, la participación de reconocidos actores que le ponen su voz a los personajes y las referencias a la cultura futbolera tan arraigada en Argentina. Es una historia de fútbol, sí; pero también sobre la amistad, la pasión, la unión y la fe en los milagros.

Metegol
Dirigida por Juan José Campanella, ganador del Oscar, Metegol marcó un hito en el cine nacional al convertirse en la primera película animada del país en proyectarse en salas 3D.

Dirigida por Juan José Campanella, ganador del Oscar, Metegol marcó un hito en el cine nacional al convertirse en la primera película animada del país en proyectarse en salas 3D.

Netflix: sinopsis de Metegol

Amadeo vive en un pequeño pueblo, trabaja en el bar y es el mejor jugador de metegol de la zona. Pero su vida se arruina cuando "El Grosso", un exitoso y egocéntrico futbolista al que derrotó en el metegol cuando eran chicos, vuelve dispuesto a vengarse: quiere arrasar el bar y el pueblo para construir un estadio.

Desconsolado al ver las ruinas del lugar donde pasó toda su vida, Amadeo se sorprende cuando Capi, el capitán de su equipo de metegol, cobra vida y lo convence de reunir a todos sus compañeros. Ahora deberán vencer al Grosso en un partido de fútbol real, en cancha de 11, para tratar de recuperar el pueblo.

Tráiler de Metegol

Embed - Metegol (FULL TRAILER) - La nueva película de Campanella

Reparto de Metegol

  • David Masajnik como Amadeo González.
  • Fabián Gianola como El Beto.
  • Miguel Ángel Rodríguez como Capitán Liso.
  • Horacio Fontova como Loco.
  • Pablo Rago como Capi.
  • Lucía Maciel como Laura.
  • Diego Ramos como Ezequiel "El Grosso" Rebacho.
  • Coco Sily como Manager.
