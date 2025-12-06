6 de diciembre de 2025 Inicio
Indomables debatió la compra de los F-16: "Una clara demostración del alineamiento de Milei con Estados Unidos"

La discusión se centró en las prioridades para las Fuerzas Armadas, con una obra social sin medicamentos y la baja de 18.000 efectivos por los bajos sueldos.

Los panelistas debatieron el gasto del Gobierno en los aviones en vez de priorizar la salud y los sueldos.

El panel de Indomables analizó la compra de los aviones F16 para los fuerzas militares y cuál es la estrategia de Javier Milei que celebró la iniciativa del saliente ministro de Defensa, Luis Petri: "Es una clara alineación con los Estados Unidos", aseguraron.

Investigadores advirtieron por la falta de inversión del Gobierno en Ciencia: "El único país de América..."

En el programa que conduce Diego Brancatelli junto a Mariana Brey, en C5N, los panelistas discutieron sobre la adquisición de 24 aviones, que hicieron un vuelo rasante en Buenos Aires y presentados este sábado por el mandatario en Córdoba.

"Es una clara alineación de Milei con los Estados Unidos, y salen 300 millones de dólares. Para tener política de defensa tenes que tener prioridades. Tenes que atender a la familia de los militares para que tengan medicamentos y a la tropa moralmente bien con buenos salarios, y después equiparte", argumentó Obarrio. Además, subrayó que la Obra Social tiene "un quebranto de 240 mil millones de pesos", que es casi la mitad de lo que salieron los F16.

Agregó: "Me alegra que la Argentina se emocione. Me alegra que la Argentina se quiera reequipar. Estas 24 aeronaves F-16 salen 300 millones de dólares, 422 mil millones de pesos al cambio de hoy y tenes una Fuerza Armada que tuvo 18 mil bajas por bajos salarios", continuó el periodista.

El conductor coincidió en el gasto importante mientras se descuidan otros temas dentro de las FFAA: "Se gastaron 442 mil millones de pesos en estos aviones pelados, ahora hay que equiparlos y son 200 millones de dólares más... Con esto pudieron haberle pagado una jubilación extra a 1.300.000 jubilados", remarcó.

En este sentido, Brancatelli apuntó que "se hubieran podido comprar 302 millones de litros de leche o 400 millones de paquetes de fideos o hubiesen construido 380 jardines de infantes".

En contraposición el analista Antonio Aracre defendió al Gobierno: "¿Queremos ser un país normal, serio? Para ser serio tenés que disuadir a tu enemigo... vos necesitás un equipamiento mínimo de las Fuerzas Armadas. No es la obra social o ésto. Son las dos cosas".

En este sentido, habló de los recortes del mandatario en todas las áreas: "No tenés para atender a todos, sino que hay que hay que ir adecuando el presupuesto y si no tenés determinado armamento sos una pieza ideal para que vengan a atacarte... y Chile está siempre al acecho", concluyó ante la crítica de sus compañeros de panel.

