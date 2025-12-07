7 de diciembre de 2025 Inicio
David Beckham reveló lo que planea hacer Lionel Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

El exfutbolista, uno de los dueños de Inter Miami, celebró la consagración de las Garzas en la MLS y se refirió a una conversación que mantuvo con el astro argentino sobre su futuro.

Por
Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo. 
En diálogo con Apple TV, Beckham se refirió a una conversación que mantuvo con Messi sobre su futuro luego de su retiro. "Leo me dijo que sólo piensa en vivir cerca del Camp Nou. Me encantaría que viva en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Tiene el escudo del club tatuado en la pierna", expresó.

También volvió a elogiar al rosarino y el desempeño de Inter Miami: "Cuando le das la pelota a Leo, él crea situaciones. El equipo estuvo muy unido, y eso hizo la diferencia".

En tanto, los dichos de uno de los dueños de Las Garzas se produjeron después de la sorpresiva visita del capitán de la Selección argentina a las remodelaciones del Camp Nou en noviembre. "Volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, expresó en una publicación acompañada de fotos y videos.

En tal sentido, dejó la puerta abierta para regresar a Barcelona: "Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

El nuevo título del Inter Miami de Lionel Messi

¡Inter Miami, campéon de la MLS por primera vez en su historia! Con un show futbolístico de Lionel Messi, Las Garzas superaron a Vancouver Whitecaps por 3-1, con tantos del colombiano Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende; había empatado transitoriamente Ali Ahmed. Así, el joven club de Miami logró el tan ansiado título, en la despedida del fútbol profesional de dos leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets.

¡Miami me lo confirmó! Y Messi es campeón nuevamente, logró su título nº 47 en su historia, el más ganador de todos. No hay otro futbolista que haya obtenido más títulos que él. Con 38 años y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el 10 de la Selección argentina demostró que está más vigente que nunca y barrió con todos en un liga estadounidense inolvidable en esta temporada.

Con una postemporada de ensueño, anotando 6 goles y 9 pases de gol durante los playoff, tras ser el MVP de la temporada regular, Messi coronó su cuarto título con Inter Miami y lo llevó a la gloria una vez más. Leo ya había ganado la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este de este año. Antes del crack rosarino, Las Garzas nunca habían ganado nada.

Con una armada bien argentina, comandada por el entrenador Javier Mascherano, y un plantel con compatriotas como los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul y los delanteros Mateo Silvetti y Tadeo Allende. Este último se destapó en los playoffs y fue la gran figura del equipo rosa: metió 9 goles en la postemporada.

Y la parada no era nada sencilla: enfrente estaba el equipo canadiense de Vancouver Whitecaps. Con el alemán Thomas Müller como bandera, en el medio el argentino/paraguayo Andrés Cubas y los rapiditos adelante como Ali Ahmed y Emmanuel Sabbi, la visita vendió cara su derrota, y se rindió sobre el final ante la magia de Messi y compañía.

De esta manera, Inter Miami se consagra por primera vez en Estados Unidos en la MLS Cup, desde su fundación en enero de 2018. Así, con el título de liga bajo el brazo, confirmó su presencia en la ConcaChampions de 2026 y deberá jugar la Campeones Cup, contra el ganador de la Liga Mexicana.

