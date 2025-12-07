Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts El filme de la plataforma de streaming ofrece una comedia romántica ligera que resalta por su clima cálido y su encanto de temporada. + Seguir en







Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.

La película ideal para ver en Navidad es Amor de calendario, una comedia romántica que mezcla celebraciones, encuentros inesperados y el encanto propio de diciembre. En este caso, Emma Roberts encabeza una historia que conquistó al público de Netflix desde el primer minuto.

En un año cargado de estrenos, esta producción destacó por su mirada fresca sobre los vínculos que se construyen alrededor de las fiestas. Su tono liviano, sumado a guiños clásicos del género, la posicionó rápidamente entre los títulos más elegidos de la plataforma.

El film también recupera elementos típicos de las comedias románticas de los 2000, un detalle que generó nostalgia entre quienes crecieron con esa estética. Por eso, su llegada a Netflix reavivó el interés por las historias festivas.

AMOR DE CALENDARIO 2 El acuerdo entre Sloane y Jackson cambia por completo su forma de vivir las fiestas. Netflix Netflix: sinopsis de Amor de calendario La trama sigue a Sloane, una mujer cansada de las presiones familiares por su soltería, y a Jackson, un joven que huye de cualquier compromiso. Tras coincidir en una situación tan incómoda como reveladora, ambos deciden sellar un acuerdo anual para convertirse en "holidates": acompañantes exclusivos en cada fecha festiva del calendario, desde Año Nuevo hasta Navidad. La idea es simple: evitar presiones sociales sin involucrar emociones.

A lo largo del año, la pareja accidental atraviesa encuentros caóticos, celebraciones cargadas de humor y momentos inesperadamente tiernos que ponen a prueba su pacto. Entre disfraces, cenas familiares y situaciones desbordadas, los dos descubren que el vínculo que creían bajo control empieza a adquirir una profundidad imposible de ignorar.

Tráiler de Amor de calendario Embed Reparto de Amor de calendario Además de Emma Roberts y Luke Bracey, el elenco incluye a Kristin Chenoweth, Frances Fisher y Manish Dayal, entre otros. La combinación de figuras consolidadas y talentos emergentes le da dinamismo al film y potencia el tono amable que propone.