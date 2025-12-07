Tras el calor extremo, el fin de semana largo extiende la alerta por tormentas: a qué provincias afecta

Trece distritos recibieron avisos amarillo y naranja por calor y la presencia de lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

En la previa del feriado del lunes 8 de diciembre, este domingo trae la presencia de fuertes tormentas en la zona centro-norte del país, además de temperaturas extremas . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta en trece provincias, que oscila entre amarilla y naranja según el área.

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

El organismo advirtió sobre tormentas, con aviso amarillo para el centro de Mendoza; norte de San Luis; Córdoba; zonas serranas de La Rioja y Catamarca; este de San Juan; Tucumán; la zona de Salta Capital; centro y sur de Santiago del Estero; norte de Santa Fe; sur del Chaco; y oeste de Corrientes .

En tanto, el norte de Mendoza y un área comprendida por el este de La Rioja, el centro oeste de Córdoba y el noroeste de San Luis, recibieron alerta naranja .

Estos eventos climáticos podrán incluir granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

6 DIC I #Alertas para hoy y mañana 7 DIC #Tormenta Lluvias intensas 40-90 mm con ráfagas ≥ 90 km/h 20-60 mm con ráfagas ≥ 70 km/h Granizo

Además, en los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer , al oeste de Chubut , rige alerta amarilla por calor extremo.

Alerta temperaturas extremas calor 7 diciembre 2025 chubut smn clima Rige alerta amarilla por calor extremo en el oeste de Chubut. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Fin de semana largo: cómo será el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán un clima más primaveral y apacible en lo que resta del fin de semana largo, con una nubosidad que irá en aumento preparándose para la probable lluvia del martes, en un inicio húmedo de semana corta.

Para este domingo, la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 27°, con vientos moderados del sudeste y cielo parcialmente cubierto. El lunes, las nubes ocuparán mayor lugar en el paisaje, mientras que el termómetro oscilará entre los 18° y los 26°.