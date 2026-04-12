12 de abril de 2026 Inicio
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Vladimir Putin se ofreció a mediar entre EEUU e Irán tras el fracaso de las negociaciones

El presidente de Rusia afirmó estar dispuesto a intervenir para poner fin a la guerra en Medio Oriente, luego de los frustrados diálogos entre Teherán y Washington.

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Vladimir Putin junto a Donald Trump.

Vladimir Putin junto a Donald Trump.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante las negociaciones en Islamabad.
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Irán responsabilizó a EEUU y sus "demandas irrazonables" de las frustradas negociaciones de paz en Medio Oriente

En un comunicado, el Gobierno de Rusia expuso que Putin se comunicó con su par de Irán, Masud Pezeshkian, y marcó que su administración se encuentra dispuesta a intervenir en la búsqueda de una salida negociada, especialmente después por las diferencias entre las posturas de Teherán y la Casa Blanca.

En tal sentido, el Kremlin remarcó su intención de "mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio" y advirtió que se debe alcanzar un acuerdo ya que el conflicto podría desembocar en un enfrentamiento de mayores proporciones. Por lo pronto, la posición del mandatario ruso busca fortalecer la influencia de su país en un territorio donde los intereses energéticos y de seguridad están en juego.

Los representantes de Estados Unidos e Irán dialogaron el sábado durante más de 15 horas en Pakistán, por lo cual había una expectativa mundial. Sin embargo, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunció el retiro de las negociaciones "porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias".

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Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

El encuentro, que contó con la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reunió a figuras clave de Estados Unidos e Irán. Por Washington encabezó la delegación Vance, acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Del lado iraní, en tanto, las negociaciones estuvieron lideradas por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto al canciller Abbas Araqchi. Cabe destacar que, antes de las negociaciones entre iraníes y estadounidenses, la delegación de Irán se reunió con sus pares pakistaníes.

Desde la Casa Blanca, por su parte, destacaron la reunión trilateral, ya que en ocasiones anteriores las negociaciones habían sido solamente entre Irán y Estados Unidos en salas separadas.

Irán responsabilizó a Estados Unidos y sus "demandas irrazonables" de las frustradas negociaciones

Tras la frustración de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, Teherán aseguró que fueron las "exigencias irrazonables" de parte de Washington las que frenaron la posibilidad de un acuerdo.

"La delegación iraní negoció de forma continua e intensa durante 21 horas para proteger los intereses nacionales del pueblo iraní; a pesar de las diversas iniciativas de la delegación iraní, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones. Por lo tanto, las negociaciones concluyeron", informó la cadena estatal IRIB en Telegram.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que las continuidad de las conversaciones para el domingo dependían de Estados Unidos. El vocero sostuvo que las demandas de Washington eran "excesivas" e "ilegales" para la delegación iraní.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán", escribió Esmaeil Baqaei en X.

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