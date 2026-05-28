Javier Milei cierra la 12° edición del Latam Economic Forum

El Presidente brinda un discurso en el evento que reúne a empresarios y representantes del círculo rojo para analizar el contexto nacional y global, bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos".

El presidente Javier Milei cierra la 12º edición del Latam Economic Forum , en la que también fue uno de los oradores el ministerio de Economía, Luis Caputo . El evento, que reúne a empresarios y representantes del círculo rojo, se lleva a cabo este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, donde asisten para analizar el contexto nacional y global.

Creado en 2013 por Darío Epstein , especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebra su edición 2026 bajo el lema " Dónde estamos y hacia dónde vamos" , reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.

Además del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también están presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y titular de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin; el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.

Milei abrió su intervención con datos de actividad: señaló que el indicador mensual de actividad económica se ubica un 11% por encima del nivel que encontró al asumir, que la economía creció 5,5% en la comparación interanual y que la tendencia ciclo muestra una expansión del 5% anual. Para contextualizar ese número, lo contrastó con el promedio histórico: "En los 100 años previos la tasa de crecimiento promedio de la Argentina fue del 1% anual. Es decir, estamos quintuplicando la tasa a la que estamos creciendo".

Sobre la inflación, reconoció que no es "la que queremos" pero insistió en que sin el ajuste inicial "hubiéramos terminado con una hiperinflación en torno al 15.000%". Destacó la eliminación del cepo y justificó: "Por encima de lo electoral está la libertad". En materia social, afirmó que "Argentina sacó a 14 millones de personas de la pobreza".

El Presidente acusó un período de tensión que, según su relato, incluyó "siete intentos de juicio político" y "40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal". Sostuvo que esa presión desató una corrida de unos u$s41 millones.

Javier Milei - Latam Economic Forum

Milei habló sobre la "revolución de los seguros", una propuesta a desarrollar junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que parte de concebir al Estado como un prestador de seguros de última instancia (jubilación, salud, estabilidad financiera) y plantea que, en la medida en que se desarrolle un mercado privado de seguros "competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga en esas áreas desaparece por sí sola". Aclaró que la transición será gradual: "no es algo que empieza ahora y se hace instantáneamente".

En la parte final, el mandatario trazó una visión geopolítica. Sostuvo que el mundo atraviesa una reconfiguración en la que "la división del mundo entre naciones libres y naciones sometidas no hará más que profundizar" y que "la neutralidad deja de ser una opción". En ese marco, proyectó a Argentina como proveedor estratégico de energía, minerales y alimentos: "Hoy tenemos lo que Occidente necesita".

"El tren pasa solo una vez y Argentina ya compró su ticket", concluyó Milei.

Las principales definiciones de Javier Milei en el Latam Economic Forum