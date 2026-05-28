Javier Milei cierra la 12° edición del Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei cierra la 12º edición del Latam Economic Forum, en la que también fue uno de los oradores el ministerio de Economía, Luis Caputo. El evento, que reúne a empresarios y representantes del círculo rojo, se lleva a cabo este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, donde asisten para analizar el contexto nacional y global.
Creado en 2013 por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebra su edición 2026 bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos", reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.
Además del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también están presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y titular de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin; el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.
Javier Milei, en el Latam Economic Forum: defendió los resultados económicos, anunció la "revolución de los seguros" y proyectó a Argentina como líder regional
Milei abrió su intervención con datos de actividad: señaló que el indicador mensual de actividad económica se ubica un 11% por encima del nivel que encontró al asumir, que la economía creció 5,5% en la comparación interanual y que la tendencia ciclo muestra una expansión del 5% anual. Para contextualizar ese número, lo contrastó con el promedio histórico: "En los 100 años previos la tasa de crecimiento promedio de la Argentina fue del 1% anual. Es decir, estamos quintuplicando la tasa a la que estamos creciendo".
Sobre la inflación, reconoció que no es "la que queremos" pero insistió en que sin el ajuste inicial "hubiéramos terminado con una hiperinflación en torno al 15.000%". Destacó la eliminación del cepo y justificó: "Por encima de lo electoral está la libertad". En materia social, afirmó que "Argentina sacó a 14 millones de personas de la pobreza".
El Presidente acusó un período de tensión que, según su relato, incluyó "siete intentos de juicio político" y "40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal". Sostuvo que esa presión desató una corrida de unos u$s41 millones.
Javier Milei - Latam Economic Forum
Milei habló sobre la "revolución de los seguros", una propuesta a desarrollar junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que parte de concebir al Estado como un prestador de seguros de última instancia (jubilación, salud, estabilidad financiera) y plantea que, en la medida en que se desarrolle un mercado privado de seguros "competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga en esas áreas desaparece por sí sola". Aclaró que la transición será gradual: "no es algo que empieza ahora y se hace instantáneamente".
En la parte final, el mandatario trazó una visión geopolítica. Sostuvo que el mundo atraviesa una reconfiguración en la que "la división del mundo entre naciones libres y naciones sometidas no hará más que profundizar" y que "la neutralidad deja de ser una opción". En ese marco, proyectó a Argentina como proveedor estratégico de energía, minerales y alimentos: "Hoy tenemos lo que Occidente necesita".
"El tren pasa solo una vez y Argentina ya compró su ticket", concluyó Milei.
Las principales definiciones de Javier Milei en el Latam Economic Forum
- "En los 100 años previos la tasa de crecimiento promedio de la Argentina fue del 1% anual. Es decir, estamos quintuplicando la tasa a la que estamos creciendo."
- "Por encima de lo electoral está la libertad"
- "Argentina sacó a 14 millones de personas de la pobreza"
- "El tamaño del ataque fue por el equivalente a 70.000 millones de dólares"
- "Si desarrollamos un mercado privado de seguros competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga en esas áreas desaparece por sí sola"
- "Vamos a seguir abriendo la economía argentina"
- "Hoy tenemos lo que Occidente necesita. Tenemos energía desde petróleo, gas y hasta energía nuclear. También minerales, tierras fértiles para el cultivo"
- "La neutralidad deja de ser una opción"
- "El talento argentino va a tener la oportunidad por primera vez en décadas de brillar a la altura que se merece sin necesidad de emigrar"
- "Una nación que no crece está transitando el sendero a su humillación y a su desaparición"
- "El tren pasa solo una vez y Argentina ya compró su ticket"