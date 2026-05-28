Luis Caputo pronosticó cómo le va a ir a Javier Milei en las Elecciones 2027

El ministro de Economía se presentó en la 12° edición del Latam Economic Forum y aseguró que el Presidente será reelecto. Además, prometió que el próximo año "será el año en que el país más va a crecer" y que "este proceso se va a continuar".

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los oradores de la 12° edición del Latam Economic Forum , de la que también participa el presidente Javier Milei . Allí, compartió indicadores económicos, cuestionó al periodismo y se animó a pronosticar un triunfo libertario en las próximas elecciones .

Caputo en el Latam Economic Forum: "No me digan que la gente no llega a fin de mes, hace 2 años estaba mucho peor"

El funcionario criticó los informes sobre que "la gente no llega a fin de mes" . "Por más esfuerzo que hagan, yo insisto, la gente no es tonta, no subestimen a los argentinos. Por algo en octubre se ganó por 17 puntos. En ese momento la gente no llegaba al 15 del mes y se ganó por 17 puntos", subrayó.

"Entonces, pierdan un poco el miedo, créanme que 2027 va a ser para mí el año de este período de cuatro años en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar ", anticipó.

Caputo abrió su exposición asegurando que "nos hemos focalizado mucho más en los datos", como un tiro por elevación contra el periodismo, ya que señaló que existe "una divergencia realmente probablemente nunca vista entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando" .

En materia inflacionaria, el ministro indicó que el índice de abril fue de 2,6% y anticipó que mayo será "un poco más bajo aún" . Destacó que la variación en la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, "la más baja desde agosto del año pasado", y que las expectativas de inflación para los próximos doce meses se ubican en torno al 20%.

En el plano del comercio exterior, enumeró una serie de récords: exportaciones de bienes en abril cercanas a los u$s9.000 millones, con una proyección anual de u$s100.000 millones; exportaciones de la agroindustria por u$s17.000 millones en el primer cuatrimestre; exportaciones industriales en abril de u$s2.500, las más altas en catorce años; y exportaciones de pymes por u$s3.350 millones, las más altas en trece años. También mencionó récord de superávit comercial energético, cosecha de 163 millones de toneladas y actividad aerocomercial con u$s7,9 millones de pasajeros en el primer cuatrimestre.

Embed Exposición completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en el 12° Latam Economic Forum. pic.twitter.com/7vtqFIv3aH — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 28, 2026

Respecto de la actividad económica general, Caputo afirmó que el estimador mensual se encuentra "en su récord histórico" y sostuvo que "ya casi parece un chiste leer los diarios o ver los noticieros y que te hablen de crisis".

Una parte significativa del discurso estuvo dedicada a la relación del Gobierno con los medios. En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó: "Una pregunta clásica: '¿cuándo van a bajar impuestos?' La pregunta debiera ser '¿cuándo van a seguir bajando impuestos?', porque no hemos hecho otra cosa que bajar impuestos".

Otro ejemplo que mencionó fue la pregunta periodística sobre qué le dice a la gente que no llega a fin de mes. Ante eso, cuestionó la generalización: "No me digan que la gente no llega a fin de mes, hace dos años la gente estaba muchísimo peor", y aseguró que "12 millones de personas salieron de la pobreza".

De cara a 2027, el ministro fue categórico: "el año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico porque la economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política". Proyectó que el presidente Milei "va a ganar las elecciones cómodamente" y estimó que, de mantenerse el crecimiento en torno al 6, 7 u 8% anual, tributos como las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos podrían eliminarse antes del final de un eventual segundo mandato.