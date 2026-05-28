28 de mayo de 2026 Inicio
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Batacazo en Roland Garros: el argentino Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N°1 Jannik Sinner

El N°56 del ranking remontó un 3-6, 2-6 y 1-5, aprovechó que su rival se descompensó por el calor y selló su pase a tercera ronda del segundo Grand Slam del año en cinco sets. Además, le cortó una racha de 30 victorias consecutivas y le impidió conseguir el Career Grand Slam, récord que aún le falta.

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Juan Manuel Cerúndolo logró la mejor victoria de su carrera.

Juan Manuel Cerúndolo logró la mejor victoria de su carrera.

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El argentino Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del torneo y, hasta ahora, del año al eliminar a Jannik Sinner de Roland Garros. El líder del ranking ATP ganaba 6-3, 6-2 y 5-1, pero tuvo una descompensación por las altas temperaturas que arrasan en Europa, además de los calambres, y su rival aprovechó. La Compu avanzó a tercera ronda del torneo por primera vez y le cortó una racha histórica. La última vez que había sucedido algo así, lo había logrado Juan Martín del Potro en 2018 vs. Rafael Nadal, en ese entonces líder del ranking. El dato: el tandilense tenía a Sebastián Prieto de coach, al igual que Juanma.

Juanma le ganó a Sinner en 5 sets.
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El encuentro que se disputó en el estadio Philippe Chatrier, el principal del Stade Roland Garros, tuvo un inicio normal para lo esperado. Superioridad del italiano en todos los puntos y, por más de que Cerúndolo no estaba jugando mal, la calidad de su rival era completamente superior.

Fácilmente llegó al tercero y estuvo a punto de cerrarlo. Sacaba 5-1, luego de haber ganado los dos primeros sets -los cuatro Grand Slam se juegan al mejor de cinco parciales-, se descompensó por el calor, además de mostrar problemas físicos por calambres.

Europa atraviesa temperaturas superiores a 33 grados y hay una regla que permite al tenista interrumpir el partido sin que haya ningún descanso de por medio sin llevarse ninguna sanción, de lo contrario, no está permitido. Como excusó el calor, se fue al vestuario con ganas de “vomitar”. Pero volvió peor, inmóvil.

Sinner

Juanma aprovechó el momento, se llevó el tercero y el cuarto también. Del otro lado, Sinner seguía irreconocible. Fue 7-5 y 6-1 para el argentino y todo quedó en un set definitivo, en el cual estiró su gran momento y llegó a estar 4-0.

Intentó emparejar Sinner, pero no pudo. Finalmente, Juan Manuel Cerúndolo logró el batacazo del torneo y se llevó el último set 6-1. Logró la mejor victoria de su carrera y el golpe del año.

De esta manera, Cerúndolo cortó con una racha de 30 victoria consecutivas, 18 sobre polvo de ladrillo. Sinner tenía solo dos derrotas en 2026: la semifinal del Australian Open vs. Novak Djokovc y frente a Jakub Mensik en cuartos de Doha. Esta fue la tercera.

El torneo se daba en un contexto ideal para Sinner porque su máximo rival y verdugo en la última final de RG, Carlos Alcaraz, se bajó por lesión. Tenía el camino abierto para lograr el único Majors que le falta y conseguir el Career Grand Slam.

El argentino llega por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros y su próximo rival se definirá entre el español Martin Landaluce y el checo Vit Kopriva. Juanma fue sincero y expresó: "Tampoco me voy a agrandar, tuve suerte. No quiero decir ni que le gané. Yo cumplí, jugué bien. Es una gran persona".

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