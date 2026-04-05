Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa Las autoridades ucranianas se adjudicaron el hecho, por el cual se desató un incendio. Se trata de una de las instalaciones industriales más grandes del país ruso. Por + Seguir en







Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia. Redes sociales

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció un ataque contra la refinería de petróleo NORSI de Rusia, situada en la región de Nizhni Nóvgorod y la cuarta más grande del país, en el marco de la guerra entre esas naciones.

En su cuenta de Telegram, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucraniano se adjudicó el ataque contra la refinería de petróleo, ubicada a alrededor de 350 kilómetros al este de Moscú. "Como resultado, se produjo un incendio de gran magnitud en las instalaciones de la empresa", agregó.

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Kstowo w pobliżu Niżnego Nowgorodu. (56.118185, 44.138912).

Poprzednie trafienia w marcu 2024 r. oraz w styczniu i czerwcu 2025 r. pic.twitter.com/po66nz0LPR — JR2 (@JanR210) April 5, 2026 En tal sentido, el gobernador de la región de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, señaló que las fuerzas de defensa aérea rusas repelieron un ataque nocturno de 30 drones ucranianos sobre una zona industrial en el distrito de Kstovsky. El incendio en la refinería fue controlado, mientras que las autoridades rusas detallaron que el ataque también dañó una central termoeléctrica y varios edificios residenciales.