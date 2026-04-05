5 de abril de 2026 Inicio
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Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Las autoridades ucranianas se adjudicaron el hecho, por el cual se desató un incendio. Se trata de una de las instalaciones industriales más grandes del país ruso.

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Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

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El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció un ataque contra la refinería de petróleo NORSI de Rusia, situada en la región de Nizhni Nóvgorod y la cuarta más grande del país, en el marco de la guerra entre esas naciones.

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En su cuenta de Telegram, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucraniano se adjudicó el ataque contra la refinería de petróleo, ubicada a alrededor de 350 kilómetros al este de Moscú. "Como resultado, se produjo un incendio de gran magnitud en las instalaciones de la empresa", agregó.

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En tal sentido, el gobernador de la región de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, señaló que las fuerzas de defensa aérea rusas repelieron un ataque nocturno de 30 drones ucranianos sobre una zona industrial en el distrito de Kstovsky. El incendio en la refinería fue controlado, mientras que las autoridades rusas detallaron que el ataque también dañó una central termoeléctrica y varios edificios residenciales.

El lanzamiento de drones se produjo en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando Rusia llevó adelante una invasión a gran escala sobre Ucrania. Desde entonces, el conflicto ha provocado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una fuerte inestabilidad geopolítica, además de sanciones económicas sin precedentes contra Moscú y un sostenido apoyo militar y financiero de Occidente a Kiev.

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