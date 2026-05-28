Alerta por una nueva estafa virtual con TelePASE: te dejan la cuenta bancaria vacía en segundos

Un reciente método de estafa virtual empezó a difundirse en las últimas horas y utiliza el nombre de TelePASE para engañar a usuarios y obtener información personal y bancaria. Mediante mails falsos, los delincuentes buscan ingresar a los perfiles y hacer transacciones en un abrir y cerrar de ojos. La maniobra se hace a través de una metodología denominada phishing , una estrategia habitual en los ciberdelincuentes que se basa en suplantar la identidad de empresas reconocidas para robar datos .

Los especialistas en ciberseguridad advierten que esta estafa es particularmente efectiva. El correo parece oficial , usa el logo de TelePASE y genera urgencia para que el usuario actúe sin pensar . Por este motivo, las autoridades recomiendan desconfiar de las alertas de deuda inmediata o bloqueos de cuenta repentinos que exijan pagos rápidos .

Así es la nueva estafa virtual con TelePASE

El engaño inicia mediante una mensaje de correo electrónico que simula un carácter institucional. El encabezado habitualmente indica: “Actualizá tus datos para mantener tu TelePASE activo”. En el mismo, se le comunica al cliente que se registró un presunto rechazo en el cobro vinculado a la cuenta y que, a fin de impedir la interrupción del servicio, resulta obligatorio actualizar el medio de pago.

Estafa telepase

La notificación incluye un botón verde muy visible con frases como "Actualizar medio de pago" el cual opera como trampa para que la victima toque el enlace e ingrese al link. Pero finalmente todo se trata de un engaño. Al acceder a la dirección web, las personas terminan en sitios falsos donde les solicitan datos personales, información bancaria, números de tarjetas y claves. Con esos datos, los delincuentes logran vaciar saldos y ejecutar movimientos fraudulentos.

Cómo detectar un intento de phishing

Frente a este escenario, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación difundieron una serie de pautas esenciales para prevenir este tipo de ciberdelitos. En primer lugar, remarcaron la importancia de no responder jamás a correos electrónicos que requieran información privada, así como también evitar ingresar a enlaces incluidos en mensajes que resulten dudosos. Asimismo, sugirieron tener contraseñas difíciles y modificarlas con regularidad.

Phishing

Por otra parte, recordaron que ninguna entidad bancaria ni dependencia pública solicita la actualización de datos confidenciales a través de links por e-mail, plataformas sociales o llamados telefónicos. Por último, aconsejaron examinar la redacción del texto y la dirección web para detectar faltas de ortografía, uso inusual de emojis o URLs modificadas, además de constatar el tilde de autenticidad en caso de recibir comunicaciones por WhatsApp.

Qué debo hacer si caí en la estafa

Expertos en seguridad informática sugieren actuar de inmediato en caso de haber introducido información confidencial en una página dudosa. El paso fundamental consiste en renovar las claves de acceso, ponerse en contacto con el banco, y dar de baja tarjetas o accesos comprometidos para evitar movimientos fraudulentos. A su vez, los profesionales aconsejan revisar los gastos y resúmenes de cuenta durante las horas siguientes con el objetivo de identificar maniobras extrañas cuanto antes.

Estafa virtual

Si el banco detecta movimientos dudosos a tiempo, puede frenar transacciones o revertir cargos. Por eso la rapidez de la reacción resulta fundamental. Por otro lado, es recomendable hacer la denuncia formal ante las autoridades. Si bien la restitución de los fondos no está garantizada en todos los casos, reportar el caso ayuda a identificar patrones y permite alertar al resto de los clientes.