Supo ser 3° del mundo, se retiró del tenis y emocionó a todos en Roland Garros: quién es

Stan Wawrinka llegó a París para disputar Roland Garros por última vez en su carrera, un torneo que ganó en el año 2015. En aquellos años el tenis era dominado por un grupo selecto de jugadores conocido como el “Big Three”, compuesto por Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. Stan arribó a Francia como el octavo preclasificado y se llevó el certamen luego de vencer con autoridad a Federer en cuartos y a Nole en la final.

Esta vez, 11 años después de aquel hito, el suizo vino para decir adiós. En el marco de lo que es su gira de despedida, Wawrinka cayó eliminado en primera ronda ante el neerlandés Jesper De Jong , pero el resultado fue anecdótico. "Tres horas de emociones, tres horas de batalla gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que me han dado todos estos años . Quería seguir, quería avanzar lo más lejos posible hasta los 41 años para experimentar emociones como las de hoy", declaró entre lágrimas en el post partido.

El hoy 113 del escalafón mundial sabe que su retiro, programado para octubre en el ATP 500 de Basilea, está cada vez más cerca y por eso cada partido es especial tanto para él, como para los fanáticos del tenis. Con una tribuna totalmente de pie y visiblemente conmovida, Wawrinka sentenció: “Sabía que era el final. Di todo por este deporte . Sé que es la decisión correcta. He tenido suerte de experimentar más emociones hoy. Hubiese soñado con poder volver a jugar aquí. Hubiese soñado con poder volver a jugar enfrente de ustedes de nuevo, pero desafortunadamente este fue mi último partido en Roland Garros. Muchas gracias” .

Cómo fue la despedida de Stan Wawrinka de Roland Garros

El suizo de 41 años vive los últimos momentos de su exitosa carrera. Llegó a ser 3 del mundo en la época del “Big Three”, ganó tres Grand Slams y se dio el lujo de salir campeón olímpico en dobles junto a uno de los mejores jugadores de la historia del deporte como Roger Federer (Beijing 2008).

Llegó a la capital francesa en el marco de su gira de despedida para jugar por última vez Roland Garros, certamen que lo vio brillar en 2015 cuando se coronó campeón frente a Djokovic. Si bien no pudo pasar la primera ronda ante Jesper de Jong y cayó en 4 sets, vivió un momento muy emotivo y le contagió esa emoción al público, que se rindió en aplausos para despedirlo. "Es gracias a torneos como este que soñé, que quise ser tenista. Es gracias a Roland Garros que crecí con la meta de poder participar algún día. Así que gracias por hacer posibles los sueños”, expresó con un nudo en la garganta . Para rematar su discurso, finalizó: “Sabía que era el final. Di todo por este deporte. Sé que es la decisión correcta. He tenido suerte de experimentar más emociones hoy. Hubiese soñado con poder volver a jugar aquí, pero desafortunadamente este fue mi último partido en Roland Garros. Muchas gracias”.

Wawrinka Roland Garros El público francés rendido a sus pies. Redes sociales

Stan todavía tiene una serie de torneos por delante para seguir demostrando su talento. Con el certamen francés tachado en el calendario, le queda un último Grand Slam: Wimbledon, siendo este el único de los 4 torneos grandes que no pudo ganar. El punto final de su carrera está marcado en octubre, cuando dispute en su propio país el ATP 500 de Basilea.