Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de mayo

El oficial minorista opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación y se mantiene estable luego del desembolso de u$s1.000 millones del FMI.

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de miércoles sin cambios , en una semana corta por el feriado del 25 de Mayo. En tanto, en el mercado mayorista, referencia del mercado, trepó apenas $1,50 con respecto al cierre.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y consiguió más dólares

El Banco Central (BCRA) sumó el miércoles otros u$s132 millones y extendió a 95 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario . Desde enero, la entidad ya compró u$s9.234 millones, lo que representa más del 90% de la meta anual prevista para 2026. Solo en mayo acumula adquisiciones por u$s2.079 millones, impulsadas principalmente por una mayor liquidación del agro y un mejor clima financiero local

El desembolso de u$s1.000 millones del FMI reforzó el balance del BCRA en un momento en el que el mercado sigue de cerca no solo cuánto compra la autoridad monetaria en el mercado oficial, sino también cuánto de esas compras logra traducirse en acumulación efectiva de reservas.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.412,15 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.476,97, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.412 para la compra y $1.413 para la venta.