Por fin: Rolando Barbano reveló por qué no le dedicó el Martín Fierro a Marina Calabró El periodista había sido duramente criticado porque no le agradeció a su pareja cuando recibió su galardón en 2024, después de que ella sí lo haya hecho. Agregar C5N en









Barbano contó por qué no se lo dedicó a Calabró. Redes Sociales

En los premios Martín Fierro 2024, Marina Calabró le dedicó el premio a Rolando Barbano y él no hizo lo mismo en su turno. Se generó una polémica y, dos años después, el periodista de policiales contó qué fue lo que pasó y por qué no decidió mencionarla en su discurso.

Se rumoreaba que estaban juntos y confirmaron. Pero luego se pelearon, todo parecía haber terminado y en LAM encontraron el auto de ella cerca de la casa del actual panelista de Luzu. Fue entonces que se había confirmado el regreso. Sin embargo, a la fiesta de premios fueron separados.

Marina ganó su premio y se lo dedicó: “Se le quiero dedicar a mi amor: sí, a vos Rolando”. Pero al momento de ganar Barbano, ni la mencionó. Fue entonces que, dos años después, contó el motivo por el que decidió no decir nada.

“Después de ese Martín Fierro a Marina le decían "qué hijo de puta lo que te hizo este tipo" y a mí me decían ´que hijo de puta lo que le hiciste a Marina´. Estábamos peleados con Marina, pero no solo en lo privado, sino que Marina lo había hecho público de que habíamos terminado la relación”, contó Rolando.

En diálogo con Ernesto Tenembaum sumó: “Y dijo que no iba más. Y ahí empezó un periodo de mierda para los dos que era que seguíamos trabajando juntos pero que ya no éramos pareja. En ese contexto nos cae el Martín Fierro”.