El vicepresidente de EEUU explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: "Eligieron no aceptar"

JD Vance confirmó el cierre sin consenso de las negociaciones en Pakistán y dejó una “oferta final” sujeta a un compromiso nuclear de Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: "Ellos han elegido no aceptar nuestros términos"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , confirmó este domingo el fracaso de las negociaciones con Irán tras más de 20 horas de conversaciones en Islamabad y atribuyó la falta de acuerdo a la negativa iraní de aceptar las condiciones planteadas por Washington.

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“Ellos han elegido no aceptar nuestros términos” , afirmó durante una conferencia de prensa, al anunciar el regreso de la delegación estadounidense. En ese marco, dejó en claro que no habrá nuevas concesiones y que la propuesta presentada constituye el límite de la negociación.

“Nos vamos de aquí con una oferta muy simple, la mejor y final. Veremos si los iraníes la aceptan” , agregó, al remarcar que cualquier avance dependerá de una respuesta concreta de Teherán.

El eje del planteo de Vance se centró en la cuestión nuclear. Según explicó, Estados Unidos exige un compromiso firme y sostenido en el tiempo para evitar el desarrollo de armas atómicas. “El principal objetivo es que no alcancen un arma nuclear” , sostuvo.

En esa línea, planteó dudas sobre la voluntad iraní de asumir ese compromiso: “La pregunta es si vemos una decisión real de no desarrollar un arma nuclear a largo plazo” . Además, aseguró que instalaciones de enriquecimiento fueron destruidas, aunque evitó brindar detalles.

El vicepresidente también destacó el rol de Pakistán como mediador en unas negociaciones que calificó como extensas pero sin resultados concretos. En paralelo, el presidente Donald Trump relativizó el resultado del diálogo al afirmar que un eventual acuerdo no altera la posición de su país. “Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. Hemos ganado”, expresó, al insistir en que Estados Unidos se impuso en el plano militar.

La postura de Irán

Desde Irán, en tanto, la respuesta fue crítica incluso antes del cierre formal de las conversaciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, sostuvo que el éxito del proceso depende de la actitud estadounidense.

“El avance de este proceso diplomático requiere seriedad y buena fe, evitando demandas excesivas y peticiones ilegales”, señaló, al tiempo que reclamó el reconocimiento de los “derechos e intereses legítimos” de Irán.

Las negociaciones, mediadas por Pakistán, quedaron así en un punto muerto, sin acuerdo y con posturas endurecidas de ambas partes.