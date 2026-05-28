Horacio Marín: "YPF tiene que concentrarse en Vaca Muerta"

El CEO de la petrolera argentina destacó que ya hay auditadas más de 16 mil locaciones, lo cual podría dejar como balance 220 mil millones de dólares. Además, advirtió que su plan es continuar hasta 2031: "Hay que saber irse en el momento preciso".

Horacio Marín, actual titular de YPF, destacó el crecimiento de la petrolera nacional durante el último año y subrayó la necesidad de invertir en Vaca Muerta. A la vez, anticipó que él continuará al frente de la empresa hasta 2031: "Hay que saber irse en el momento preciso".

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Durante su exposición en el Latin Economic Forum, el ejecutivo sostuvo que el objetivo de la petrolera estatal fue pensado “como un objetivo de país” y remarcó que el crecimiento del sector podría convertirse en el segundo gran motor de la economía argentina. Asimismo comentó que el offshore y las nuevas energías serán las próximas claves del crecimiento de la petrolera estatal en el largo plazo.

En ese sentido, aclaró que el campo continuará siendo un actor central de la economía nacional: “Estoy seguro de que el agro va a crecer y espero que mucho más que la energía. Lo más rentable en la Argentina es el campo” . Sin embargo, destacó que el petróleo y el gas aparecen hoy como el gran cambio estructural para el país.

El titular de YPF señaló que el desarrollo energético se disparó antes que otros sectores porque “se generó un círculo virtuoso” impulsado por un contexto político y económico favorable a las inversiones privadas.

“Para que eso pase tiene que haber un gobierno business friendly, que te dé estabilidad macroeconómica, incentivos y reglas claras. Los gobiernos generan las condiciones de contorno y los privados generamos riqueza ”, sostuvo.

Marín elogió además la política económica de la administración de Javier Milei y sostuvo que el ordenamiento macroeconómico permitió acelerar inversiones. “YPF empujó y todos nos siguieron. Dijimos que era el momento de generar riqueza porque el Gobierno ordenó la macro y mejoró fuertemente las condiciones”, expresó.

El CEO destacó que la industria energética argentina proyecta inversiones por alrededor de u$s130.000 millones en los próximos años y consideró que el crecimiento será posible únicamente a partir de la colaboración entre empresas y el Estado.

"Tiene que haber mucho trabajo, colaboración entre compañías y reglas de mercado para que Vaca Muerta se desarrolle plenamente”, comentó.

En otro tramo de su discurso, Marín defendió la competitividad internacional de Vaca Muerta y aseguró que la formación neuquina puede competir incluso con los grandes desarrollos no convencionales de Estados Unidos.

“Vaca Muerta es mejor que cualquier shale americano desde el punto de vista productivo. La naturaleza jugó a nuestro favor: tal vez no tengamos la misma logística que Estados Unidos por una cuestión de escala, pero podemos competir perfectamente”, afirmó.

También remarcó que YPF fue “una condición necesaria” para alcanzar las metas de exportación energética y detalló que la compañía trabaja en proyectos colaborativos con otras petroleras para ampliar la escala productiva. “De cada tres barriles, uno será para consumo interno y dos para exportación”, explicó.

El ejecutivo aseguró que desde su llegada la producción de Vaca Muerta aumentó un 42% y destacó la reducción de costos y la mejora en productividad.

El análisis político de Horacio Marín de cara al futuro

Marín dejó clara la postura sobre su continuidad y, durante su exposición en el Latam Economic Forum, contó: "Cuando entré a YPF yo conocía al preisdente y lo único que me llegó fue que quería que genere valor. Milei me dio el qué, pero el cuándo no lo pregunté".

En la misma línea, se proyectó a futuro de manera independiente de futuras (y supuestas) reelecciones de Javier Milei: "Es un presidente que quería hacer cambios y yo también. Son dos períodos presidenciales: yo sabía qué y cuándo, pero el cómo es el objetivo y el camino. Yo me voy en 2031: hay que saber irse en el momento preciso".

En ese sentido, afirmó que "YPF se empieza a ir para arriba y genera más valor para todos los accionistas". Sobre la performance de la compañía, describió que "hay 4 pilares, los extremos es el desarrollo de Vaca Muerta y la idea de invertir integramente en petróleo. Tenemos u$s220 mil millones par invertir gracias a las 16 mil locaciones auditadas".

Sobre el futuro de la compañía, Marín aseguró que dejará una empresa completamente transformada hacia 2030 y adelantó que planea retirarse un año después. Según detalló, la YPF que imagina para el final de la década será “una de las diez mejores empresas de shale del mundo”, el principal exportador argentino y una firma con fuerte desarrollo tecnológico, generación de flujo de caja positivo y pago de dividendos desde 2028.

“Esta es la empresa que queda en 2030. Yo me voy en 2031. El día que abra la última válvula le voy a decir a Milei: ‘lo hicimos’”, expresó.