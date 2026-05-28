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Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026

Cómo queda el calendario oficial, qué fechas son inamovibles y cuáles se trasladan para fomentar el turismo.

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¿Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026?

¿Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026?

Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026
  • Junio de 2026 tendrá dos feriados nacionales en Argentina.
  • El feriado del 20 de junio es inamovible y no se traslada.
  • El calendario oficial también incluye días no laborables con fines turísticos.
  • Julio tendrá otro fin de semana largo por el Día de la Independencia.
  • Muchas personas utilizan estas fechas para organizar viajes y escapadas turísticas.

Junio de 2026 tendrá dos asuetos nacionales en Argentina y uno de ellos conformará un fin de semana largo ideal para descansar, viajar o planificar actividades. El calendario oficial difundido por el Gobierno incluye jornadas inamovibles y trasladables que modifican el esquema del mes. ¿Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026?

El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso.
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Cuál es el feriado que genera un fin de semana largo en junio 2026

El sexto mes del año contará con un fin de semana extendido de tres días gracias al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Los días libres suelen generar un gran interés entre los argentinos, ya que muchas personas aprovechan estas fechas para organizar viajes, descansos, reuniones familiares o escapadas turísticas. Por ese motivo, las búsquedas relacionadas con el calendario oficial aumentan considerablemente en Google a medida que se acercan estas jornadas especiales.

feriado

Así quedan los feriados de junio en 2026

El primer feriado será el lunes 15 de junio. Se trata del traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio. Al caer martes, el feriado se mueve al lunes anterior para conformar un fin de semana largo. De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.

El segundo feriado del mes será el sábado 20 de junio, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera. En este caso, la fecha no se traslada porque se trata de un feriado nacional inamovible.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario argentino diferencia distintos tipos de feriados nacionales. Algunos son inamovibles y deben respetarse en la fecha exacta de la conmemoración, mientras que otros pueden trasladarse para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos.

La ley 27.399 establece que los feriados trasladables que caen martes o miércoles pasan al lunes anterior. En cambio, si coinciden jueves o viernes, se trasladan al lunes siguiente.

Feriados inamovibles

Entre los feriados inamovibles que quedan en 2026 se encuentran:

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables restantes de 2026 son:

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Además de los feriados nacionales, el calendario oficial contempla días no laborables con fines turísticos para fomentar escapadas y movimiento turístico interno.

En lo que resta de 2026, esos días serán:

  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

Gracias al día no laborable del 10 de julio, muchas personas podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro días junto al feriado del 9 de julio.

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