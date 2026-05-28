El actor estadounidense se sometió a un estricto plan de entrenamiento y dieta para alcanzar el físico que le permitió interpretar al protagonista de la serie de Marvel.

La serie The Punisher sigue la historia de Frank Castle, un exmarine que, tras el asesinato de su familia, inicia una violenta búsqueda de justicia contra los responsables. Ambientada dentro del universo de Marvel pero con un tono mucho más oscuro y realista que otras series de superhéroes, se destacó por sus intensas escenas de combate y la actuación de Jon Bernthal como el protagonista .

Para poder interpretar de la mejor manera al personaje se entregó por completo al papel, tanto física como mentalmente . El actor llegó a cruzar el Puente de Brooklyn a medianoche y realizó tres sesiones de entrenamiento diarias con el objetivo de mantenerse inmerso en el personaje y reflejar la intensidad de Frank Castle en cada escena.

Durante esta preparación, Bernthal arrancaba el día levantándose a las 4 de la mañana. Una vez activo comenzaba su rutina que consistía en tres sesiones de entrenamiento diferentes. La primera era el levantamiento de pesas, donde realizaba ejercicios como sentadillas o press banca a cinco series de tres repeticiones con el máximo peso posible. La segunda sesión duraba alrededor de 20 minutos y tenía que ver con el acondicionamiento metabólico (metcon), realizando cinco o seis ejercicios multiarticulares como dominadas o cargadas hasta lograr el fallo muscular. La última parte era el entrenamiento de disciplinas de combate como boxeo o jiu-jitsu, esto debido a que la serie cuenta con múltiples escenas donde él aparece peleando.

Para meterse aún más en la piel del personaje, el actor no solo llevó a cabo un proceso para mejorar su condición física, sino que se sometió también a pruebas orientadas a trabajar su disciplina, como por ejemplo caminar por el puente de Brooklyn desde la noche hasta que saliera el sol con una mochila de 27 kilos encima.

Por último está el apartado alimenticio. Bernthal se sometió a una dieta centrada en el consumo exclusivo de proteínas magras y verduras y nada más. Privandose de cualquier otro tipo de alimento que no entre en esos parámetros.

Así fue la increíble transformación de Jon Bernthal

La serie The Punisher, protagonizada por Jon Bernthal, sigue la historia de Frank Castle, un exmarine que busca venganza tras el asesinato de su familia. Para interpretar de la mejor manera al personaje, el actor se entregó por completo al papel, tanto física como mentalmente: llegó a cruzar el Puente de Brooklyn a medianoche y realizó tres sesiones de entrenamiento diarias con el objetivo de mantenerse inmerso en el personaje y reflejar la intensidad del antihéroe en cada escena.

Jon Bernthal cambio físico El físico de Jon Bernthal luego de su intensa preparación. Redes sociales

Durante esta preparación, Jon Bernthal comenzaba sus días a las 4 de la mañana para afrontar una exigente rutina dividida en tres sesiones de entrenamiento.

La primera estaba enfocada en el levantamiento de pesas, con ejercicios como sentadillas y press banca realizados en cinco series de tres repeticiones con el máximo peso posible.

En la segunda llevaba adelante un entrenamiento de acondicionamiento metabólico (metcon) de unos 20 minutos, basado en ejercicios multiarticulares como dominadas o cargadas hasta alcanzar el fallo muscular.

La tercera consistía en la práctica de disciplinas de combate como boxeo y jiu-jitsu, fundamentales para preparar las intensas escenas de pelea presentes en The Punisher.

Para meterse aún más en la piel del personaje, Bernthal no solo transformó su físico, sino que también trabajó su disciplina mental con pruebas extremas, como cruzar el Puente de Brooklyn durante toda la noche cargando una mochila de 27 kilos. Además, acompañó esta preparación con una estricta dieta basada exclusivamente en proteínas magras y verduras, eliminando cualquier alimento fuera de esos parámetros.