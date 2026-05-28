Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más" La artista llegó al ciclo nocturno en reemplazo de una figura y ya fue protagonista de una serie de escándalos. “Me dicen que está en estrella”, contó Juan Etchegoyen. Agregar C5N en









¿Bronca en "Es mi sueño"?

Producto de la ausencia de Jimena Barón por un viaje, Natalie Pérez integra el panel de Es mi sueño por El trece en su lugar. Pero cuando todo parecía ir bien, se dio a conocer que el resto del jurado “no se la aguanta más” y las grabaciones se volvieron algo tensas.

El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live toda la interna del jurado: “Me dicen que está en estrella. Y esto está teniendo problemas en el jurado de Es mi sueño”, el cual integran también Joaquín Levinton, Abel Pintos y La Mona Jiménez.

Pero no es el primer escándalo porque un participante del programa la acusó de hacer comentarios sobre su físico mientras estaban al aire y aseguró sentirse incómodo. En su momento, ella se defendió: “Fueron muchas horas, mi primer día de estar en el programa, con todos los nervios que eso implica y no sé ni lo que dije. ¿Por qué desagradable?".

Natalie Pérez La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión. Redes Sociales

"También dije que desafinaba muchísimo. Sé de qué hablas, no sé qué dije de sus músculos. Dejame que lo vea cuando salga y después hablamos al respecto. Quizás le hubiera gustado quedarse, para mí no daba que siga siendo parte del certamen", agregó.