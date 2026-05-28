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Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más"

La artista llegó al ciclo nocturno en reemplazo de una figura y ya fue protagonista de una serie de escándalos. “Me dicen que está en estrella”, contó Juan Etchegoyen.

¿Bronca en Es mi sueño?

¿Bronca en "Es mi sueño"?

Producto de la ausencia de Jimena Barón por un viaje, Natalie Pérez integra el panel de Es mi sueño por El trece en su lugar. Pero cuando todo parecía ir bien, se dio a conocer que el resto del jurado “no se la aguanta más” y las grabaciones se volvieron algo tensas.

Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.
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El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live toda la interna del jurado: “Me dicen que está en estrella. Y esto está teniendo problemas en el jurado de Es mi sueño”, el cual integran también Joaquín Levinton, Abel Pintos y La Mona Jiménez.

Pero no es el primer escándalo porque un participante del programa la acusó de hacer comentarios sobre su físico mientras estaban al aire y aseguró sentirse incómodo. En su momento, ella se defendió: “Fueron muchas horas, mi primer día de estar en el programa, con todos los nervios que eso implica y no sé ni lo que dije. ¿Por qué desagradable?".

Natalie Pérez
La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión.

La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión.

"También dije que desafinaba muchísimo. Sé de qué hablas, no sé qué dije de sus músculos. Dejame que lo vea cuando salga y después hablamos al respecto. Quizás le hubiera gustado quedarse, para mí no daba que siga siendo parte del certamen", agregó.

Etchegoyen también contó que están preparando los castings para la segunda temporada y no se sabe si van a convocar a Natalie Pérez. ¿Qué pasará?

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