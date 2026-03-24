Video: Rusia atacó una iglesia en Ucrania considerada Patrimonio de la Humanidad

En la ofensiva con drones también resultaron heridas unas 22 personas. El templo, un complejo del siglo XVII que se incendió, está protegido por la Unesco.

Lviv, ubicada a pocos kilómetros de Polonia, es una de las ciudades más alejadas del frente de batalla.

Rusia lanzó este martes un importante ataque de drones contra Lviv, una ciudad ubicada al oeste de Ucrania y de las más alejadas del frente de batalla , en el que 22 personas resultaron heridas y se provocaron varios daños en edificios residenciales. Entre ellos, la iglesia de San Andrés, protegida por la Unesco y considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad.

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El momento del impacto de los drones fue grabado por civiles locales y luego difundido en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo uno de los aparatos descendió violentamente contra el templo, en donde provocó una explosión y un posterior incendio.

Andrí Sadovi, alcalde de Lviv, detalló que el ataque también provocó otro incendio en un edificio de tres pisos que se ubica dentro del recinto del monasterio bernardino. Se trata de un complejo del siglo XVII que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Además, otro de los aparatos rusos impactón en un edificio residencial de nueve pisos en el distrito de Sykhiv, y fragmentos de otro dron cayeron en una de las avenidas principales de la ciudad. "Hasta ahora, en los hospitales de Lviv hay 22 heridos de diversa gravedad", informó el alcalde Sadovi.

Según las autoridades ucranianas, este ataque formó parte de una ofensiva rusa de gran escala con 400 drones de largo alcance que se extendió entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde de este martes, hora local.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, denunció que Rusia atacó "un centro urbano concurrido a plena luz del día". "Solo la fuerza, sanciones inflexibles y acciones decisivas pueden detener a Rusia", cerró.

Escalada en Medio Oriente: Irán apuntó contra Ucrania mientras Macron denunció ataques a Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de "inadmisible" que su país sea considerado un objetivo en medio de la creciente tensión tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, que a su vez lanzó acusaciones contra Ucrania. Las declaraciones fueron difundidas en X luego de una conversación telefónica con su par iraní, Masoud Pezeshkian.

Macron subrayó que Francia actúa únicamente en un marco defensivo, con el propósito de proteger sus intereses, respaldar a sus aliados en la región y garantizar la libertad de navegación. Además, instó a Teherán a cesar de inmediato las ofensivas contra países vecinos, ya sea de manera directa o a través de grupos aliados.

A su vez, el mandatario francés también advirtió que la escalada sin control que se está desarrollando actualmente corre el riesgo de comprometer a toda la región en el caos, con consecuencias que podrían afectar no solo la situación actual, sino también los próximos años. Asimismo, insistió en que la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible.

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I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026

Por otra parte, Irán señaló a Ucrania como nuevo objetivo por su supuesto rol en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la república islámica. Un legislador iraní afirmó en redes sociales que, al brindar apoyo con drones a Israel, Kiev se habría involucrado directamente en el conflicto y convertido su territorio en un blanco legítimo según la Carta de la ONU.

Desde el Ministerio de Exteriores ucraniano calificaron la amenaza como "absurda", mientras que el presidente Volodímir Zelenski aseguró que más de diez países ya solicitaron ayuda de Ucrania para enfrentar los drones iraníes. En paralelo, Donald Trump restó importancia a la experiencia ucraniana y sostuvo que Estados Unidos cuenta con "los mejores drones del mundo", sin necesidad de asistencia de Kiev.

A su vez, para Irán, Estados Unidos e Israel atacan a otros países árabes. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, quien sostuvo que Teherán posee información de que el país de Donald Trump e Israel atacan desde ciertas ubicaciones a estados árabes en la región de Asia Occidental.

Zelensky - Macron

En una entrevista con el medio panárabe Al-Araby Al-Jadeed, el vicecanciller iraní Abbas Araghchi negó que Irán ataque zonas civiles y aseguró que sus ofensivas se dirigen únicamente contra bases e intereses estadounidenses en represalia. Propuso crear un comité conjunto con países árabes para investigar los objetivos atacados y acusó a Israel de golpear a civiles para dañar las relaciones regionales.

Además, destacó que continúan los contactos con Arabia Saudita, Omán y Qatar para reducir tensiones, mientras que, respecto al Estrecho de Ormuz, afirmó que permanece abierto a todos los buques salvo los de Estados Unidos y sus aliados. Finalmente, subrayó que la situación interna de Irán es estable y que el líder supremo Mojtaba Khamenei mantiene pleno control y buena salud.