La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

Julie Andrews, de 90 años, reapareció mundialmente para hablar en el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson, y dejar un mensaje sobre esta enfermedad para el mundo: "Sé muy bien lo devastadora que puede ser".
La icónica actriz de Mary Poppins llevó un mensaje a la comunicad científica y a los pacientes con un video en el 7° Congreso Mundial sobre Parkinson: “Ojalá podamos ser un faro de luz”.
Julie Andrews, de 90 años, reapareció mundialmente para hablar en el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson, y dejar un mensaje sobre esta enfermedad para el mundo: "Sé muy bien lo devastadora que puede ser".
La actriz británica, reconocida por sus personajes icónicos de Mary Poppins y La novicia rebelde, participó del evento desde un video que proyectaron y donde traspasó la pantalla con su sensibilidad: "Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad".
Con la voz quebrada aseguró: "Sé muy bien lo devastadora que puede ser. Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerlo en seco. Cuenten conmigo como un hilo rojo. Gracias”.
Con la frase del "hilo rojo" aludió a su compromiso inquebrantable con la comunidad científica que lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. Además, fue un apoyo a los millones de pacientes que la padecen y a quienes estuvieron presentes en el Congreso Mundial, este miércoles, en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.
Actualmente, el Parkinson es considerado uno de los trastornos neurológicos de mayor y más rápido crecimiento a nivel global. Al ser una enfermedad que afecta directamente las capacidades motoras y el sistema nervioso, el llamado de atención de figuras como Andrews es fundamental para lograr fondos e iniciativas científicas. Si bien la artista británica no dijo si padecía la enfermedad, su mensaje dio a entender que conoce de cerca sus consecuencias. "Sé muy bien lo devastadora que puede ser", aseguró en un video.