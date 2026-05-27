La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson La icónica actriz de Mary Poppins llevó un mensaje a la comunicad científica y a los pacientes con un video en el 7° Congreso Mundial sobre Parkinson: “Ojalá podamos ser un faro de luz”. Por Agregar C5N en









Andrews no aparecía en público desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón. Redes sociales

Julie Andrews, de 90 años, reapareció mundialmente para hablar en el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson, y dejar un mensaje sobre esta enfermedad para el mundo: "Sé muy bien lo devastadora que puede ser".

La actriz británica, reconocida por sus personajes icónicos de Mary Poppins y La novicia rebelde, participó del evento desde un video que proyectaron y donde traspasó la pantalla con su sensibilidad: "Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad".

Con la voz quebrada aseguró: "Sé muy bien lo devastadora que puede ser. Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerlo en seco. Cuenten conmigo como un hilo rojo. Gracias”.

Embed There she is...!



A lovely new message from Julie Andrews for the World Parkinson Coalition, lending her voice to an important cause with her usual grace, warmth, and sincerity. We are SO happy to see her. pic.twitter.com/nqiiyfozrq — Julie Andrews Online (@JAOnlineNews) May 25, 2026 Con la frase del "hilo rojo" aludió a su compromiso inquebrantable con la comunidad científica que lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. Además, fue un apoyo a los millones de pacientes que la padecen y a quienes estuvieron presentes en el Congreso Mundial, este miércoles, en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.