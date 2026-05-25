Claudia Sheinbaum confirmó que México alojará al plantel de Irán en el Mundial

La presidenta del país mexicano anunció que los futbolistas se alojarán en Tijuana durante la Copa del Mundo, debido al conflicto bélico. "No tenemos ningún problema", afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó que la Selección de Irán se hospedará en su país durante el Mundial 2026 , debido a la guerra entre la nación persa y Estados Unidos , que será la principal sede de la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio.

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Sheinbaum brindó una conferencia de prensa en la que expuso que su administración gestiona para alojar al plantel iraní durante el torneo: "Estados Unidos no quiere que la Selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces, nos preguntaron si pueden pernoctar en México. Dijimos que sí, no tenemos ningún problema".

"Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que se van a desarrollar en Estados Unidos. No tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México" , agregó en esta línea.

Estados Unidos no quiere que la selección de Irán pernocte en su país durante su participación el Mundial 2026, señala la presidenta de México La presidenta Sheinbaum confirmó que la selección de Irán se presentará a jugar sus partidos en Tucson, Arizona, tal y como… pic.twitter.com/qM0OBSQcq0

La confirmación de la presidenta mexicana se produjo en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos, aunque el entrenador del plantel persa, Amir Ghalenoei , remarcó que el equipo disputará el Mundial. El DT sostuvo que no existen motivos para poner en duda la participación de su combinado y subrayó que el plantel continúa con su planificación de cara a la cita internacional.

Irán integrará el Grupo J junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El debut será el 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante los oceánicos, luego enfrentará al seleccionado europeo en Houston y cerrará la fase inicial frente a los africanos en Seattle.

Estados Unidos e Irán estarían cerca de definir un acuerdo de paz en Medio Oriente

El conflicto entre Estados Unidos e Irán estaría cerca del final según declaraciones del gobierno persa, que señaló que se están "reduciendo las diferencias". En esa línea, el presidente Donald Trump aseguró que están "cada vez más cerca" de acordar la paz pero advirtió que, si las negociaciones no llegan a buen puerto, "ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir" los iraníes.

El jefe de Estado norteamericano regresó de urgencia a Washington para comandar las charlas de su comité de seguridad nacional, según revelaron fuentes internacionales. En conversación con el medio Axios, el funcionario republicano manifestó que se encuentra en la encrucijada de lograr un acuerdo diplomático o reflotar los avances de las fuerzas armadas en territorio persa.

Por su parte, el Gobierno de Masoud Pezeshkian, jefe de Estado iraní, confirmó que se están "reduciendo las diferencias" diplomáticas y geopolíticas, aunque mantienen las alertas militares ante una eventual reanudación de los bombardeos. Las próximas horas serán claves mientras que, según distintos medios, el diálogo fluye.

Los principales asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente JD Vance y los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, intentan destrabar los puntos más complejos del borrador impulsado por la oportuna mediación del gobierno de Pakistán. La intervención de Asim Munir, jefe del Ejército pakistaní, que estuvo en Teherán en las últimas horas, fue vital para el avance del acuerdo.