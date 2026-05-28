Siempre listo: así fue el momento viral de Lionel Messi cuando firmaba un autógrafo

Esta situación inesperada para un fan con el ídolo de la Selección argentina se convirtió en un gracioso momento, además de inolvidable.

Un nuevo gesto de Lionel Messi volvió a generar repercusión en las redes sociales y despertó comentarios entre fanáticos de todo el mundo. Esta vez, el capitán del Inter Miami CF y de la Selección protagonizó una situación inesperada mientras firmaba autógrafos desde su auto.

El episodio ocurrió cuando un grupo de hinchas se acercó para saludarlo y pedirle fotos y firmas. Entre ellos había un joven que le alcanzó una figurita del álbum del Mundial 2026 con la intención de que Messi la firmara en la parte de atrás. Sin embargo, apareció un problema inesperado: el marcador no tenía tinta .

Fue el propio Messi quien advirtió el inconveniente apenas intentó escribir sobre la figurita. Lejos de terminar ahí la escena, el rosarino reaccionó con naturalidad y sorprendió al fanático con una solución inmediata. “ Tengo uno acá, mirá ”, dijo mientras sacaba otro fibrón que llevaba dentro del auto y continuaba firmando el autógrafo.

La secuencia llamó la atención de miles de usuarios por la tranquilidad con la que el futbolista atendió a quienes lo esperaban. Mientras firmaba, además, el joven mantenía una charla con Thiago Messi, que estaba sentado junto a su padre y llevaba puesta la ropa del Inter Miami, club en el que juega en las divisiones infantiles.

“¿Cómo te fue Thiago? ¿Ganaste?”, le preguntó el hincha. El hijo mayor de Messi respondió que sí y siguió conversando durante algunos segundos mientras el campeón del mundo terminaba de firmar la figurita.

Messi viral firmando autógrafos Captura de video

Después de completar el autógrafo, Messi intentó devolverle el marcador al fanático sin darse cuenta de que en realidad era suyo. La reacción generó risas entre quienes estaban alrededor y terminó de convertir la secuencia en un fenómeno viral.

El video circuló además en medio de la preocupación por el estado físico del futbolista. Inter Miami informó esta semana que Messi arrastra una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, aunque el club no precisó tiempos de recuperación.

En los próximos días, el capitán argentino se sumará a los entrenamientos de la Selección argentina en Estados Unidos con la mira puesta en el debut mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas.