28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Siempre listo: así fue el momento viral de Lionel Messi cuando firmaba un autógrafo

Esta situación inesperada para un fan con el ídolo de la Selección argentina se convirtió en un gracioso momento, además de inolvidable.

Por
El momento de este fan con Messi que se volvió viral. 

El momento de este fan con Messi que se volvió viral. 

Captura de video
  • Un video de Lionel Messi firmando autógrafos se volvió viral en las redes sociales.
  • El capitán argentino sorprendió a un fanático cuando le prestó un marcador porque el suyo no tenía tinta.
  • La secuencia ocurrió mientras Messi estaba dentro de su auto junto a su hijo Thiago.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.
Te puede interesar:

Scaloni, sobre la lesión de Messi: "Las primeras noticias no son tan malas"

  • El rosarino atraviesa una sobrecarga muscular a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Un nuevo gesto de Lionel Messi volvió a generar repercusión en las redes sociales y despertó comentarios entre fanáticos de todo el mundo. Esta vez, el capitán del Inter Miami CF y de la Selección protagonizó una situación inesperada mientras firmaba autógrafos desde su auto.

Lionel Messi

El episodio ocurrió cuando un grupo de hinchas se acercó para saludarlo y pedirle fotos y firmas. Entre ellos había un joven que le alcanzó una figurita del álbum del Mundial 2026 con la intención de que Messi la firmara en la parte de atrás. Sin embargo, apareció un problema inesperado: el marcador no tenía tinta.

Cómo fue el momento viral de Messi firmando autógrafos

Fue el propio Messi quien advirtió el inconveniente apenas intentó escribir sobre la figurita. Lejos de terminar ahí la escena, el rosarino reaccionó con naturalidad y sorprendió al fanático con una solución inmediata. “Tengo uno acá, mirá”, dijo mientras sacaba otro fibrón que llevaba dentro del auto y continuaba firmando el autógrafo.

La secuencia llamó la atención de miles de usuarios por la tranquilidad con la que el futbolista atendió a quienes lo esperaban. Mientras firmaba, además, el joven mantenía una charla con Thiago Messi, que estaba sentado junto a su padre y llevaba puesta la ropa del Inter Miami, club en el que juega en las divisiones infantiles.

¿Cómo te fue Thiago? ¿Ganaste?”, le preguntó el hincha. El hijo mayor de Messi respondió que sí y siguió conversando durante algunos segundos mientras el campeón del mundo terminaba de firmar la figurita.

Messi viral firmando autógrafos

Después de completar el autógrafo, Messi intentó devolverle el marcador al fanático sin darse cuenta de que en realidad era suyo. La reacción generó risas entre quienes estaban alrededor y terminó de convertir la secuencia en un fenómeno viral.

El video circuló además en medio de la preocupación por el estado físico del futbolista. Inter Miami informó esta semana que Messi arrastra una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, aunque el club no precisó tiempos de recuperación.

En los próximos días, el capitán argentino se sumará a los entrenamientos de la Selección argentina en Estados Unidos con la mira puesta en el debut mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi preocupa a la Selección argentina.

Inter Miami publicó el parte médico sobre la lesión que sufrió Messi a pocos días del Mundial

Messi no sufrió un desgarro y estará a disposición de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

Alerta por la lesión de Messi en Inter Miami: cuáles son resultados de los estudios

Messi se fue directo al vestuario.

Alarma en la Selección: Messi sintió una molestia jugando para Inter Miami y salió de la cancha

Messi es uno de los protagonistas del videoclip del tema oficial del Mundial 2026 de Shakira.

Mundial 2026: Shakira lanzó el video del tema oficial con Messi y Maradona como protagonistas

El momento exacto en el que Lionel Messi le hizo el gesto a la hinchada tras el cántico.

La verdad detrás de la canción que cantó la barra de Inter Miami que hizo enojar a Lionel Messi

Vladimir Petkovic, el entrenador que enfrentará Argentina en el debut del Mundial.

Quién es Vladimir Petkovic, el director técnico de Argelia en el Mundial 2026

Rating Cero

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny sorprendió a todos y participará en una histórica película

El programa sigue creciendo en ratings y ya prepara su segunda temporada.

Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

En otra gala de nominación con polémicas, se filtraron sospechas de posible complot dentro de la casa.

Tensión en Gran Hermano por la polémica detrás de la multitudinaria placa doble: ¿hubo complot?

La bailarina tuvo paso por ShowMatch.

Una reconocida bailarina podría ser desalojada pronto de su casa: deuda millonaria y conflicto judicial

La respuesta del participante fue rápida y sin demostrar dudas.

La severa advertencia de Gran Hermano para un participante: "Te ofrezco la opción de irte"

El delantero del Galatasaray figura inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios.

Se supo que la China Suárez no podrá ir al Mundial 2026 por culpa de Mauro Icardi: los motivos

últimas noticias

Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.

Claudio Vidal acordó con los gremios de YCRT inversiones estratégicas para la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

Hace 9 minutos
Un destino con historia y naturaleza a menos de 150 kilómetros de CABA.

Esta es la escapada a solo 150 kilómetros de CABA y es ideal para recordar la historia argentina

Hace 18 minutos
Vladimir Petkovic, el entrenador que enfrentará Argentina en el debut del Mundial.

Quién es Vladimir Petkovic, el director técnico de Argelia en el Mundial 2026

Hace 21 minutos
Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Causa ANDIS: ordenaron peritar los audios de Spagnuolo para verificar que sean reales

Hace 24 minutos
El programa sigue creciendo en ratings y ya prepara su segunda temporada.

Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

Hace 30 minutos