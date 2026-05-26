26 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump se hizo estudios médicos antes de cumplir 80 años y reveló cómo está de salud

El presidente de Estados Unidos permaneció por más de tres horas en un centro médico y se realizó una serie de chequeos, en medio de los interrogantes sobre su estado.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se sometió a un chequeo médico anual este martes antes de cumplir 80 años y expuso que "todo salió perfecto". Se trata del tercer examen que se realizó luego de que asumiera su segundo mandato en la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

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Trump señaló que acudió al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para realizarse los estudios y marcó que dieron normales. "Todo salió perfecto. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal! Regreso a la Casa Blanca", expresó el mandatario republicano, cuyo cumpleaños será el 14 de junio.

Según consignó la cadena ABC News, el presidente estadounidense permaneció durante tres horas y media en el establecimiento médico y un funcionario señaló que la Casa Blanca podría informar los detalles del chequeo "en los próximos días". Previamente, la administración republicana había confirmado que los estudios consistirían en "revisiones dentales y médicas anuales de rutina".

Donald Trump
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

La salud del republicano se encuentra bajo la lupa luego de que fuera fotografiado con moretones en la mano, los cuales atribuyó al consumo frecuente de aspirina durante una entrevista con The Wall Street Journal publicada en enero. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en diciembre de 2025 que los moretones se deben a los apretones de manos.

En tanto, a principios de este año, Trump fue visto con una erupción en el lado derecho del cuello y la administración norteamericana explicó que apareció por un "tratamiento preventivo con crema para la piel", lo que generó un enrojecimiento que "se esperaba que durara algunas semanas".

El mandatario de Estados Unidos también reconoció en diálogo con The Wall Street Journal que se sometió a una tomografía computada. Después su médico, Sean Barbarella, aseguró que el estudio fue realizado "para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular" y agregó que no mostró anomalías.

Estados Unidos confirmó que el tiroteo cerca de la Casa Blanca fue un intento de asesinato contra Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) calificó el lunes como un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump el tiroteo del sábado en Washington, donde un hombre armado atacó un puesto de control cercano a la Casa Blanca.

La calificación oficial constó en un escrito judicial que firmó el fiscal general adjunto, Stanley Woodward. En el texto, las autoridades federales ratificaron que el episodio representó un nuevo ataque directo hacia la integridad física del jefe de Estado.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 17 NW, sitio en el cual el agresor abrió fuego contra el personal de seguridad. Los agentes del Servicio Secreto repelieron la agresión de forma inmediata y abatieron al sospechoso en el lugar, mientras que un transeúnte sufrió heridas por el hecho.

A partir de este suceso, el documento del organismo gubernamental sugirió modificaciones estructurales en la residencia oficial. La propuesta incluye la construcción de un salón de baile permanente para evitar el uso de estructuras temporales en eventos masivos, las cuales vulneran la seguridad general.

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