26 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump aseguró que Irán entregará "inmediatamente" el uranio enriquecido para "su destrucción"

El presidente de Estados Unidos compartió un posteo en redes sociales donde confirmó que el "polvo nuclear será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción", en medio de las negociaciones por el conflicto en Medio Oriente.

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Trump quiere destruir el uranio enriquecido de Irán. 

Trump quiere destruir el uranio enriquecido de Irán. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el uranio enriquecido de Irán deberá ser destruido o repatriado a territorio estadounidense ante un eventual acuerdo con Teherán en medio de las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.

Claudia Sheinbaum se refirió al plantel de Irán.
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"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso", señaló en la red social Truth Social.

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En el mensaje que compartió aclaró que si no es "repatriado" deberá ser "destruido in situ o en otro lugar aceptable". En paralelo, el lunes pasado Trump confirmó que "las negociaciones con la República Islámica de Irán están avanzando muy bien".

Aunque remarcó que solamente aceptará "un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo" para que varios países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin firmaran los Acuerdos de Abraham.

En esa línea añadió que "Medio Oriente estaría unido, sería poderoso y económicamente fuerte como quizás ninguna otra región del mundo" y calificó al acuerdo como el "más importante" que esos países "firmarán jamás".

Donald Trump volvió a presionar a Benjamin Netanyahu: "Hará lo que yo quiera que haga"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y remarcó que "hará lo que yo quiera que haga" en alusión a la guerra conjunta con Irán. Además, lo definió como "un tipo estupendo" y se refirió a las negociaciones de paz para ponerle fin al conflicto en Medio Oriente.

En diálogo con un grupo de periodistas, Trump expuso que el último martes se comunicó con Netanyahu y dialogaron sobre la guerra con Irán. "Está bien, hará lo que yo quiera que haga. Es un hombre muy bueno. Hará lo que yo le pida. Y es un tipo estupendo", expresó.

Benjamín Netanyahu Donald Trump 8-7-25

En tal sentido, sostuvo que no tiene apuro para finalizar el conflicto con el país persa. "Ya saben, todo el mundo dice: 'Las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa'. Yo no tengo prisa. Simplemente, idealmente me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente", remarcó.

Los dichos del republicano se produjeron tras la suba de la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que una eventual reanudación de las hostilidades podría expandir el conflicto "más allá de la región".

A través de un comunicado difundido este miércoles, la fuerza militar de élite iraní sostuvo que tanto Washington como Tel Aviv "no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán" y aseguró que el país aún no desplegó toda su capacidad militar pese a los ataques recibidos.

"Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales", afirmó la Guardia Revolucionaria, en una nueva señal de endurecimiento del discurso iraní.

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