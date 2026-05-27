Se filtró el borrador del presunto acuerdo entre Irán y EEUU por el estrecho de Ormuz

La prensa iraní compartió el documento, aunque aclaró que no está terminado y lo denominaron como "no oficial".

La televisión estatal iraní aseguró haber accedido al borrador del entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el cual contempla una reapertura gradual del tráfico comercial en la zona a cambio de concesiones por parte de Washington.

El texto, de carácter "no oficial", plantea que Teherán volvería a habilitar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz hasta alcanzar los niveles previos al conflicto en un plazo aproximado de un mes. La medida sería coordinada junto a Omán.

Como contraparte, el acuerdo indica que Estados Unidos levantaría las restricciones impuestas sobre puertos y embarcaciones iraníes, aplicadas luego de las interrupciones en la navegación comercial. Además, el borrador incluye el retiro de tropas estadounidenses desplegadas en zonas cercanas al territorio iraní.

Estados Unidos mantiene las negociaciones con Irán para llegar a un acuerdo.

El acuerdo, que funciona como primer entendimiento también prevé que, una vez implementadas estas medidas iniciales, las partes dispongan de un plazo de 60 días para continuar negociando otros temas sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció recientemente que todavía persisten diferencias entre ambas partes y advirtió que la resolución de algunos puntos pendientes podría demandar varios días más de conversaciones.

Estados Unidos atacó sitios de lanzamiento de misiles y buques minadores de Irán

El ejército estadounidense atacó el lunes sitios de lanzamiento y buques minadores en el sur de Irán, indicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

"Fuerzas estadounidenses realizaron hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por las fuerzas iraníes", indicó en una declaración el vocero del CENTCOM, Tim Hawkins.

"Los objetivos incluyen sitios de lanzamiento y botes iraníes que intentaban colocar minas. El Comando Central de Estados Unidos sigue defendiendo a nuestras fuerzas, a la vez que mantiene el autocontrol durante el cese al fuego en curso", indicó.

Según informó el sitio Fox News, citando a altos funcionarios estadounidenses, dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

Según supo la Agencia Noticias argentinas, la defensa militar de los Estados Unidos incluyó la destrucción de ambos barcos y un ataque adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bandar Abbas, en el sur de Irán.