28 de mayo de 2026 Inicio
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Funcionarios de Donald Trump respaldaron las reformas y el liderazgo de Javier Milei

"Su liderazgo hace que el hemisferio sea más seguro y fuerte", expresó el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Gregory LoGerfo, durante un acto en la embajada de Argentina en Washington.

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Javier Milei recibió el elogio de funcionarios estadounidenses.

Javier Milei recibió el elogio de funcionarios estadounidenses.

Funcionarios de la administración de Donald Trump respaldaron el programa económico de Javier Milei y elogiaron su política de seguridad durante un evento que se realizó el pasado 25 de mayo en la embajada de Argentina en Washington. Ante más de 300 invitados, los representantes norteamericanos consideraron que las medidas del Gobierno rinden frutos positivos y consolidan una profunda sintonía política entre ambas naciones.

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"La Argentina es un líder en nuestro hemisferio en cuestiones vitales de seguridad nacional y antiterrorismo", sostuvo el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Gregory LoGerfo. "El liderazgo de (Javier) Milei y de las autoridades de su país hace que nuestro hemisferio sea más seguro y más fuerte", añadió el funcionario.

LoGerfo explicó que la política exterior de su país fortalece las alianzas con socios dispuestos a enfrentar amenazas compartidas. En este sentido, el diplomático citó al secretario de Estado, Marco Rubio, al advertir sobre las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas, las cuales "debilitan a los gobiernos, siembran el terror y cobran vidas inocentes".

Por su parte, el director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen, expresó un marcado optimismo sobre el futuro de los vínculos comerciales y de defensa. "Las reformas están funcionando, realmente están funcionando, y la inversión está llegando", aseguró Jensen.

El asistente especial manifestó que Argentina está lista para el arribo de capitales extranjeros y ponderó la afinidad política entre ambos mandatarios. "Al igual que Trump, Milei es un hombre centrado en el futuro, dispuesto a tomar decisiones difíciles ahora para encauzar al país por la senda correcta", remarcó.

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