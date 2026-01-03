3 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "Estamos viendo la caída de un dictador"

El Presidente destacó la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno que encabeza Donald Trump y apoyó el operativo de Estados Unidos.

El mandatario reaccionó en la red social.

La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.
El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano. La reacción del jefe de Estado está en paralelo con la postura contra el Gobierno con base en Caracas, que mantuvo desde que asumió en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Hace pocos días, se había referido como una “dictadura atroz e inhumana”.

"Estamos viendo al caída de un dictador, que venía trampeando las elecciones. En las últimas fue derrotado fuertemente y quiso quedarse aferrado al poder", describió a través de una comunicación con LN+.

No solo es bueno para Venezuela, sino también para la región 2 No solo es bueno para Venezuela, sino también para la región

"Estados Unidos hace esta operación porque es un narco terrorista. Ha tenido interferencias en otros países como Bolivia. Digamos, tiene como fuente de ingresos al narcotráfico y también ha financiado a Hamás, a las guerrillas de Colombia, participó en operaciones de lavado de dinero", indicó Milei.

En la misma línea, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se expresó a través de un tuit. "Venezuela será libre", publicó la exministra de Seguridad sobre el procedimiento militar de EEUU.

El comunicado de Cancillería tras la captura de Maduro

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En tal sentido, la cartera que lidera Pablo Quirno, expresó: "La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario".

"El Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela", resaltaron desde Cancillería.

El comunicado de Donald Trump sobre la operación en Venezuela

Trump sobre Venezuela

