Rusia denunció que Ucrania intentó atacar la residencia de Vladimir Putin y prometió represalias

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que derribaron 91 drones de largo alcance. "Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta", marcó.

Vladimir Putin

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.
Trump recibió a Zelenski con el eje en la guerra entre Rusia y Ucrania: "Progresamos mucho para el fin del conflicto"

Lavrov marcó que el intento de ataque se produjo la noche 28 al 29 de diciembre con 91 drones de largo alcance y todos fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, sin que se registren víctimas ni daños. La residencia oficial de Putin se encuentra en la provincia de Nóvgorod.

En tal sentido, remarcó que el hecho denunciado se produjo en medio de las negociaciones entre ambos países y marcó que Moscú contestará: "Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta".

También aclaró que Rusia no pretende abandonar las negociaciones con Washington que buscan resolver la crisis ucraniana, pero aclaró que se analizará la postura. "Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia", expresó.

En tanto, el periodista Gabriel Michi señaló en De Una, por C5N, la respuesta de Ucrania por la acusación: "El Gobierno de Zelenski dijo que esto es una mentira armada por el Gobierno ruso para desarticular el proceso de paz en marcha".

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con Donald Trump como negociador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el domingo con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago para avanzar en un acuerdo entre el país europeo y Rusia, a más de tres años del inicio de la guerra. Tras el encuentro, brindó una conferencia de prensa conjunta y marcó que avanzaron para alcanzar el "fin del conflicto".

En la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump destacó su encuentro con Zelenski y los avances para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania: "Nuestra reunión fue excelente. Progresamos mucho hacia el fin del conflicto. Podemos estar muy cerca. Tuvimos debates sobre casi todos los temas y eso incluye a Putin antes. Tenemos una posibilidad de alcanzar la meta. Hay uno o dos puntos espinosos pero vamos muy bien. Progresamos mucho".

En tal sentido, alertó sobre las consecuencias del conflicto. "Es la guerra más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero que el conflicto termine porque no quiero ver a tanta gente muerta. Rusia y Ucrania quieren el fin del conflicto y ya es hora. Para mí, lo fundamental son las vidas. Tenemos miles de millas y un océano de por medio, pero estamos trabajando como debe ser. Ucrania es un país muy importante", aseveró.

En tanto, previamente, Trump había mantenido una conversación telefónica con Putin, lo que calificó como "productivo y muy bueno". Además, en sus redes sociales, agregó: "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p.m., con el presidente Zelensky de Ucrania".

