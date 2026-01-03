El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU
Venezuela solicitó formalmente la reunión urgente, con apoyo de China y Rusia, de la Organización de las Naciones Unidas, tras el bombardeo contras objetivo militares en Caracas y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Según la agencia internacional AP, el encuentro de carácter urgente fue solicitado por Venezuela, Colombia y también por Sudáfrica y cuenta con el respaldo de Rusia y China, dos miembros permanentes del organismo, en medio de una creciente tensión internacional.
Aunque aún no se confirmó la lista final de participantes, los países solicitantes pidieron que esté presente el Secretario General de la ONU, António Guterres. Será la tercera reunión en pocos meses dedicada a la crisis entre Washington y Caracas, tras sesiones similares realizadas en octubre y diciembre.
António Guterres, secretario general de la ONU: "Sienta un precedente peligroso"
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres se mostró preocupado por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró un "precedente peligroso" para el orden mundial.
"El Secretario General sigue enfatizando la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional", expresó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
Minutos después de la operación militar estadounidense, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada aseguró que "esta es una guerra colonial destinada a destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente elegida por nuestro pueblo, y a imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo".
Además, precisó que Estados Unidos había violado la Carta fundacional de la ONU, que establece: "Todos los miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".