Donald Trump criticó el supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Vladimir Putin: "No me gusta"

El presidente de Estados Unidos cuestionó el supuesto lanzamiento de casi 100 drones de Kiev en medio de las negociaciones de paz, aunque marcó que también "es posible" que se trate de una acusación falsa.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el intento de ataque denunciado por Rusia de parte de Ucrania contra la residencia de Vladimir Putin en medio de las negociaciones de paz, luego desmentido por Kiev, y advirtió que "no es bueno". No obstante, también reconoció la posibilidad de que se trate de una acusación falsa.

Trump brindó una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y cargó contra el lanzamiento de drones contra la residencia de Putin en la provincia de Nóvgorod denunciado por Rusia: "No me gusta, no es bueno. Me enteré de eso está mañana. El presidente Putin me lo contó por la mañana. Dijo que fue atacado".

En tal sentido, recordó cuando su gestión rechazó entregar misiles Tomahawk a Ucrania por el riesgo de que crezca el conflicto. "No olviden los Tomahawk, yo los detuve. No quería eso. Porque estamos hablando de un momento delicado. No es el momento adecuado", enfatizó.

"Una cosa es ser ofensivo y otra es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso", aseveró el republicano. También marcó que "es posible" que la tentativa de ataque advertida por Moscú no se produjo, aunque insistió con la comunicación que mantuvo con Putin.

Los dichos de Trump tuvieron lugar después de que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, marcara que el intento de ataque se produjo la noche 28 al 29 de diciembre con 91 drones de largo alcance y todos fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, sin que se registren víctimas ni daños.

En tal sentido, remarcó que el hecho denunciado se produjo en medio de las negociaciones entre ambos países y expuso que Moscú contestará: "Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta".

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con Donald Trump como mediador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el domingo con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago para avanzar en un acuerdo entre el país europeo y Rusia, a más de tres años del inicio de la guerra. Tras el encuentro, brindó una conferencia de prensa conjunta y marcó que avanzaron para alcanzar el "fin del conflicto".

En la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump destacó su encuentro con Zelenski y los avances para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania: "Nuestra reunión fue excelente. Progresamos mucho hacia el fin del conflicto. Podemos estar muy cerca. Tuvimos debates sobre casi todos los temas y eso incluye a Putin antes. Tenemos una posibilidad de alcanzar la meta. Hay uno o dos puntos espinosos pero vamos muy bien. Progresamos mucho".

En tal sentido, alertó sobre las consecuencias del conflicto. "Es la guerra más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero que el conflicto termine porque no quiero ver a tanta gente muerta. Rusia y Ucrania quieren el fin del conflicto y ya es hora. Para mí, lo fundamental son las vidas. Tenemos miles de millas y un océano de por medio, pero estamos trabajando como debe ser. Ucrania es un país muy importante", aseveró.

En tanto, previamente, Trump había mantenido una conversación telefónica con Putin, lo que calificó como "productivo y muy bueno". Además, en sus redes sociales, agregó: "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p.m., con el presidente Zelensky de Ucrania".

