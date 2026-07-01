Repudio en Venezuela: descubrieron a cuatro policías robando dólares tras los terremotos

Los agentes fueron sorprendidos cuando intentaban llevarse fajos de billetes bajo los escombros, en el marco de los operativos tras los movimientos sísmicos. Luego, los despidieron de la fuerza.

Un total de cuatro policías de Venezuela fueron expulsados de la fuerza después de ser advertidos por un grupo de vecinos cuando robaban dinero entre los escombros tras los terremotos en el país caribeño , en el marco de los operativos de rescate luego de los movimientos sísmicos que afectaron especialmente al norte de la nación.

El Gobierno se mostró dispuesto a restablecer la relación con Venezuela tras los terremotos: "Esto abre un espacio de diálogo"

En los videos difundidos en las redes sociales se observa el momento en el que el grupo de policías fue descubierto mientras intentaban llevarse varios fajos de dólares. "Suéltalos" , aseveró una mujer frente a uno de los agentes, quienes integraban el Cuerpo de Investigaciónes Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En tal sentido, el periodista Gabriel Michi expuso en De Una , por C5N , que los involucrados fueron despedidos. "Después de esto, se generó tal escándalo que el Gobierno venezolano intervino y las autoridades los echaron de la fuerza. Tuvieron que entregar las armas, las insignias y demás", expresó el especialista en hechos internacionales.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello , advirtió sobre las medidas de la administración venezolana: "Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos".

Venezuela cumplió este miércoles una semana desde el doble terremoto que devastó amplias zonas del país , con un saldo oficial de 2.295 muertos, 11.267 heridos y más de 50.000 desaparecidos , Mientras las agencias internacionales advierten sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria, miles de socorristas locales y equipos de más de 30 países mantienen las labores de búsqueda.

Conmoción en Venezuela por la modelo que fue encontrada muerta bajo los escombros por el terremoto

Producto de los terremotos que devastaron a Venezuela el pasado 24 de junio, se confirmó la muerte de la reconocida modelo Skarlent Rodríguez, ganadora de Miss Grand Orlando 2025, junto a su novio.

La noticia fue confirmada por la familia de la propia modelo a través de la plataforma GoFundMe, donde se inició una campaña para donaciones para pagar los costos de los funerales.

De acuerdo a lo informado en las últimas horas, la Miss Grand Orlando se encontraba junto a su pareja, José Castro, al momento del sismo y que terminó con el derrumbe del edificio donde vivían en su departamento y quedaron bajo los escombros, el pasado 24 de junio.

Según se detalló, la pareja estaba desaparecida desde esa fecha, momento en que dos terremotos con de 7,2 y 7,5 de magnitud que azotó a La Guaira. En los trabajos de rescates, lamentablemente, estaban sus cuerpos sin vida. “Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final”, expresaron en el comunicado.