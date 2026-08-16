Irán se proclamó "ganador de la guerra" y afirmó que Estados Unidos e Israel no lograron sus objetivos

El presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, aseguró que su país se impuso en el conflicto. "Ganamos las dimensiones militares y políticas", expresó.

El presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf , afirmó que su país ganó la guerra contra Estados Unidos e Israel al considerar que esos países no consiguieron los objetivos que se fijaron en el conflicto. Los dichos del funcionario podrían subir la tensión entre las naciones, que mantienen los ataques militar.

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En un discurso dado a conocer por la televisión estatal, Qalibaf aseguró que Irán triunfó en la guerra ya que ni Estados Unidos ni Israel lograron un cambio de régimen ni terminar con el poder de los ayatolá: "Ganamos las dimensiones militares y políticas". Sin embargo, reconoció que las Fuerzas Armadas del país norteamericano no fueron aniquiladas pese a asegurar que hubo una "derrota absoluta para Estados Unidos y el régimen sionista".

En tal sentido, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami , volvió a referirse al estrecho de Ormuz en medio del bloqueo y sostuvo que se trata de uno de los puntos más importantes para la finalización del conflicto. "Es una de las condiciones para poner fin a la guerra ; lo preservaremos con todas nuestras capacidades", expresó.

El estrecho de Ormuz permanece en el centro de la tensión regional por su importancia estratégica para el comercio energético mundial. Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene restringido el tránsito marítimo y exige autorización y el pago de tasas a los buques que buscan atravesar esta ruta.

El paso marítimo es estratégico para el comercio marítimo global y la única entrada al Golfo Pérsico , por lo que es fundamental para las importaciones y exportaciones de la región, especialmente en materia de petróleo.

Irán desmintió a Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes rechazaron las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto pedido de Teherán para evitar nuevos ataques y negaron que exista un acuerdo para modificar las condiciones de circulación por el estrecho de Ormuz.

La agencia semioficial iraní Mehr calificó de "nueva mentira" la versión difundida por Trump, quien había anunciado la suspensión de ataques al sostener que se habían establecido los parámetros de un acuerdo. Según el medio, fuentes militares aseguraron que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en máxima alerta y preparadas para responder ante cualquier escenario.

Otros medios iraníes también cuestionaron al mandatario estadounidense. El diario Kayhan sostuvo que Trump volvió a retroceder después de varios días de amenazas contra Irán, mientras que Mehr señaló que el presidente presentó su decisión de no atacar como una concesión.

La controversia también se trasladó al estrecho de Ormuz. Un informe difundido por el canal israelí Channel 12 indicó que Trump habría cancelado los ataques luego de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, aceptara una propuesta para garantizar la apertura de la estratégica vía marítima.

De acuerdo con ese reporte, basado en fuentes diplomáticas, el supuesto entendimiento habría sido impulsado por Qatar y Estados Unidos y contemplaría que los barcos ingresaran al Golfo Pérsico por el sector iraní del estrecho y salieran por aguas de Omán. El gobierno omaní habría aceptado la propuesta a cambio de garantías sobre su cumplimiento por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, la agencia Fars desmintió esa información. El medio citó a un integrante del equipo negociador de Irán, quien aseguró que el reporte israelí era falso y advirtió que el estrecho continuará cerrado mientras Estados Unidos mantenga lo que Teherán considera acciones hostiles.