EN VIVO

Un país devastado

Venezuela, a una semana del doble terremoto: sigue la búsqueda de sobrevivientes entre escombros

Mientras las agencias internacionales advierten sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria, con un saldo oficial de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos, miles de socorristas locales y equipos de más de 30 países mantienen las labores para seguir hallando personas.

- 1 de julio 2026 - 08:08
Venezuela devastada: el número de muertos subió a 1.943.

Venezuela devastada: el número de muertos subió a 1.943.

EN VIVO

Venezuela cumple este miércoles una semana desde el doble terremoto que devastó amplias zonas del país, con un saldo oficial de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos, Mientras las agencias internacionales advierten sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria, miles de socorristas locales y equipos de más de 30 países mantienen las labores de búsqueda.

Aunque el tiempo corre en contra para hallar sobrevivientes, el milagroso rescate de un niño de tres años por parte de un equipo jordano este martes devolvió la esperanza a las familias que siguen esperando respuestas entre los escombros.

Dolor en Venezuela: hallan sin vida a la modelo Skarlent Rodríguez

La tragedia que golpeó a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio sumó en las últimas horas dos nuevas víctimas identificadas: la modelo y reina de belleza Skarlent Rodríguez, de 23 años, y su novio José Castro. Ambos fueron encontrados sin vida bajo los escombros del edificio donde vivían en La Guaira, luego de varios días de intensa búsqueda por parte de rescatistas y familiares.

La confirmación del hallazgo se conoció a través de la plataforma GoFundMe, donde la familia había iniciado una campaña para reunir fondos que permitieran sostener las tareas de rescate. En el comunicado difundido, los allegados detallaron que los cuerpos fueron hallados el 29 de junio de 2026, juntos, en el mismo lugar donde se presumía que habían quedado atrapados tras el derrumbe.

La NASA muestra el desplazamiento terrestre por los terremotos en Venezuela

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió imágenes satelitales que muestran cómo los terremotos que sacudieron a Venezuela provocaron un desplazamiento de la superficie terrestre, en una de las evidencias más impactantes de la magnitud del desastre que deja al momento más de 1900 víctimas fatales, más de 10.500 heridos y graves daños materiales.

El análisis fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA mediante datos obtenidos por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), utilizando la técnica de interferometría de radar (InSAR), que permite medir deformaciones del terreno con precisión centimétrica.

Las imágenes revelan que distintas zonas del norte venezolano registraron desplazamientos horizontales y verticales tras los sismos. El mapa elaborado por los especialistas muestra áreas que se movieron hacia el satélite y otras que se alejaron, lo que permitió reconstruir la deformación provocada por el movimiento de las placas tectónicas.

Rescatistas de Países Bajos dieron por concluida su misión en Venezuela

El equipo neerlandés de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), integrado por 64 personas y ocho perros entrenados, abandonó Venezuela este miércoles sin haber rescatado personalmente a ningún sobreviviente con vida.

La esperanza de la madre del niño argentino buscado en Venezuela tras los terremotos: "Siento que está vivo"

Blancalinda Martínez Colorado se refirió al trabajo de los rescatistas, luego de que se detecte calor corporal en el lugar donde Lucas Gámez, de ocho años, estaría ubicado. "Necesito que oren para que vuelva y sea un milagro lo que nosotros podamos ver", afirmó.

La historia de Bart, el perro rescatista argentino que fue clave para salvar a dos niños

El trabajo del equipo de rescate argentino desplegado en Venezuela dejó uno de los momentos más destacados desde que comenzaron las operaciones de emergencia por los terremotos. Durante un operativo de búsqueda, un perro entrenado de la Armada Argentina permitió localizar a dos niños que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada y ambos pudieron ser rescatados con vida.

El animal, llamado Bart, forma parte de los binomios especializados en búsqueda y rescate que viajaron al país caribeño junto a militares y personal de emergencias. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el perro ingresó por un estrecho acceso entre los escombros y marcó la presencia de sobrevivientes, información que permitió concentrar la excavación en el lugar indicado.

El estremecedor testimonio del argentino Francisco Solé en Venezuela

El jugador Francisco Solé es uno de los tantos argentinos que vivieron en primera persona los terremotos que se sintieron en Venezuela y dejó más de 1400 muertos y 3000 heridos. En primera persona, relató cómo fue el primer día de sismos y cómo se vive los días siguientes con las réplicas que se vuelven a sentir en el lugar.

El mediocampista de 29 años recordó que el día que se sintieron los primeros sismos que devastaron a la zona de La Guaira y alrededores. “El miércoles había salido con mi mujer y mi bebé de 6 meses a una placita y cuando regresamos, cerca de las 18 se sintió el movimiento. La vedad fue un susto enorme. Por suerte, para esta parte de Caracas no sufrió tanto, pero el temblor fue una cosa terrible, fue algo durísimo, muy feo”, detalló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

La ONU estima asistir a 500.000 personas refugiadas

La directora del Programa Mundial de Alimentos para Venezuela, Stephanie Hochstetter, expuso que la Organización de las Naciones Unidas calcula que ayudará a 500.000 personas en los refugios instalados tras los terremotos. "La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica", remarcó.

El Gobierno argentino reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que han azotado al norte del país desde el pasado miércoles. Además, se informó que fallecieron seis ciudadanos argentinos y hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, a la vez que una persona se encuentra hospitalizada.

"Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", expresó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Argentina ya colaboró con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros elementos, y es uno de los países de América Latina que más asistencia prestó en estos días aciagos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desesperada búsqueda de Lucas Gámez en Venezuela. 

El caso que ilusiona a la familia de Lucas Gámez: el niño hallado con vida en Venezuela entre los escombros

play

La esperanza de la madre del niño argentino buscado en Venezuela tras los terremotos: "Siento que está vivo"