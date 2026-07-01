Venezuela, a una semana del doble terremoto: sigue la búsqueda de sobrevivientes entre escombros

La NASA muestra el desplazamiento terrestre por los terremotos en Venezuela

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió imágenes satelitales que muestran cómo los terremotos que sacudieron a Venezuela provocaron un desplazamiento de la superficie terrestre, en una de las evidencias más impactantes de la magnitud del desastre que deja al momento más de 1900 víctimas fatales, más de 10.500 heridos y graves daños materiales.

El análisis fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA mediante datos obtenidos por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), utilizando la técnica de interferometría de radar (InSAR), que permite medir deformaciones del terreno con precisión centimétrica.

Las imágenes revelan que distintas zonas del norte venezolano registraron desplazamientos horizontales y verticales tras los sismos. El mapa elaborado por los especialistas muestra áreas que se movieron hacia el satélite y otras que se alejaron, lo que permitió reconstruir la deformación provocada por el movimiento de las placas tectónicas.