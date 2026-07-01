Venezuela, a una semana del doble terremoto: sigue la búsqueda de sobrevivientes entre escombros

Dolor en Venezuela: hallan sin vida a la modelo Skarlent Rodríguez
La tragedia que golpeó a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio sumó en las últimas horas dos nuevas víctimas identificadas: la modelo y reina de belleza Skarlent Rodríguez, de 23 años, y su novio José Castro. Ambos fueron encontrados sin vida bajo los escombros del edificio donde vivían en La Guaira, luego de varios días de intensa búsqueda por parte de rescatistas y familiares.
La confirmación del hallazgo se conoció a través de la plataforma GoFundMe, donde la familia había iniciado una campaña para reunir fondos que permitieran sostener las tareas de rescate. En el comunicado difundido, los allegados detallaron que los cuerpos fueron hallados el 29 de junio de 2026, juntos, en el mismo lugar donde se presumía que habían quedado atrapados tras el derrumbe.