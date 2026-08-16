16 de agosto de 2026 Inicio
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Denuncian al menos 15 violaciones en Ceuta durante la llegada masiva de migrantes

A dos semanas del ingreso de miles de personas desde Marruecos, la frontera permanece bajo un fuerte operativo policial y militar. También fueron identificados 1.800 menores y 1.500 personas regresaron voluntariamente al país vecino.

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Denuncian al menos 15 violaciones en Ceuta durante la llegada masiva de migrantes

Denuncian al menos 15 violaciones en Ceuta durante la llegada masiva de migrantes

aLa ciudad autónoma de Ceuta atraviesa un escenario de máxima tensión a dos semanas de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. La frontera del Tarajal permanece fuertemente vigilada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y efectivos del Ejército marroquí, desplegados también en zonas montañosas, playas y carreteras para evitar un nuevo ingreso multitudinario.

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Desde aquel episodio, la Guardia Civil identificó 15 denuncias por violación en distintos puntos de la ciudad. La última ocurrió el viernes por la noche en la calle Lisboa, donde tres personas, que serían hermanos, fueron señaladas por un intento de abuso sexual contra una niña de 10 años.

La situación también está marcada por distintos episodios de violencia y por la presencia constante de grupos de jóvenes en diferentes barrios. Uno de los principales puntos de concentración es la playa de El Trampolín, donde permanecen numerosos menores que llegaron durante la ola migratoria.

En ese contexto, las fuerzas de seguridad ya identificaron a 1.800 menores y les colocaron pulseras para facilitar su seguimiento. Sin embargo, una parte de ellos continúa en las calles y en distintos espacios de la ciudad, como colegios de la barriada de El Príncipe y naves próximas a la frontera.

Durante la última semana, además, unos 1.500 migrantes regresaron voluntariamente a Marruecos. Pese a estos retornos, todavía quedan miles de personas dispersas en distintos sectores de Ceuta.

La fuerte presencia de efectivos también modificó la vida cotidiana de la ciudad. Las calles permanecen con poca circulación y las playas registran una concurrencia muy inferior a la habitual para un 15 de agosto. Los comercios que permanecen abiertos, principalmente supermercados, cuentan con vigilancia militar.

En la zona fronteriza, donde el movimiento es permanente, también se registraron dificultades operativas. Entre los problemas señalados aparecen fallas en el sistema de aire acondicionado y deficiencias en los controles de identificación, además de cambios en la organización de los turnos del personal.

Ceuta: detienen a un hombre con antecedentes por terrorismo

Durante los controles fronterizos, la Guardia Civil detuvo a un hombre que contaba con antecedentes por terrorismo y otros delitos. Además, sobre él pesaba una orden de detención internacional emitida por Interpol.

El detenido permanece en Ceuta mientras se completan los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para avanzar con su extradición.

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