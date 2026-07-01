Conmoción en Venezuela por la modelo que fue encontrada muerta bajo los escombros por el terremoto

La ganadora del Miss Grand Orlando 2025, Skarlent Rodríguez, estaba junto a su novio en el derrumbe de su departamento en La Guaira. Confirmaron que la cantidad de muertos ascendió a 1.943.

Producto de los terremotos que devastaron a Venezuela el pasado 24 de junio, se confirmó la muerte de la reconocida modelo Skarlent Rodríguez, ganadora de Miss Grand Orlando 2025, junto a su novio.