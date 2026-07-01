La esperanza de la madre del niño argentino buscado en Venezuela tras los terremotos: "Siento que está vivo" Blancalinda Martínez Colorado se refirió al trabajo de los rescatistas, luego de que se detecte calor corporal en el lugar donde Lucas Gámez, de ocho años, estaría ubicado. "Necesito que oren para que vuelva y sea un milagro lo que nosotros podamos ver", afirmó. Por Agregar C5N en









La mujer piidó una cadena de oración.

Crece la preocupación por Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que está desaparecido y es buscado intensamente en Venezuela, tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y heridos. Su madre, Blancalinda Martínez Colorado, habló con C5N y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida: "Siento que está vivo".

El menor se encontraba junto a sus tíos en un edificio en La Guaira al momento del derrumbe, lugar al que la madre lo había dejado para pasar el feriado nacional. Según marcan algunos sobrevivientes, sus familiares vivían en el segundo piso de la construcción, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares. Por este motivo, no están seguros sobre si logró entrar al segundo piso o si estaba en la escalera o en el pasillo.

En diálogo con el periodista Adrián Salonia, la mujer detalló que en la fatídica jornada "yo estaba muy cerca de acá y como se sintió muy fuerte pensé que Lucas había estado más resguardado que yo, sin imaginar que era todo lo contrario”. En ese momento, relató, "me desesperé, empecé a tener sensación de que algo estaba pasando".

"Estaba todo muy colapsado, no podíamos entrar, hice varios kilómetros y cuando llegué al edificio no podía creerlo. Esa noche me quedé ahí a dormir frente a los escombros. Le grité y sentí respuesta de él y otras personas. Lo llamaba por su nombre y lo escuchaba quejarse. Era la voz de un niño”, agregó Blancalinda.

Lucas Gámez es buscado intensamente en Venezuela. En este marco, la mujer dejó un mensaje de esperanza y pidió que tanto en Venezuela como en Argentina, se mantenga la cadena de oración: "Yo creo que está vivo, estoy desesperada. Lo único que pido es que se mantengan las oraciones. Ayer no me sentía como para dar notas. Lucas ama Argentina, es su país".

#AHORA | Venezuela: desesperada búsqueda de Lucas, un niño argentino



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