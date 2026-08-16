16 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Brasil: al menos 10 muertos tras volcar un autobús en Río de Janeiro

El vehículo de larga distancia despistó durante la madrugada en la zona de Petrópolis con 47 pasajeros a bordo. Entre las víctimas mortales hay ocho mujeres y un menor de edad.

Por
El rodado pertenece a la empresa Estrela Guia Turismo y llevaba a 47 personas.

El rodado pertenece a la empresa Estrela Guia Turismo y llevaba a 47 personas.

Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas en la madrugada de este domingo por el vuelco de un autobús en la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro. El rodado pertenece a la empresa Estrela Guia Turismo y llevaba a 47 personas.

Milton Lívio Lemos Salles se graduó en Derecho en 1989 y hace 17 años es juez en Vara Belo Horizonte.
Te puede interesar:

Escándalo: apartaron a un juez por tomar vino y fumar en plena audiencia virtual

El trayecto se inició en la ciudad de Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio carioca de Copacabana. El siniestro ocurrió sobre una ruta que conecta a Brasilia con territorio fluminense. El vehículo se salió de la vía en plena bajada de la sierra y terminó volcado cerca del arcén, sobre un sector con vegetación.

La Policía Federal de Carreteras intervino en el lugar y confirmó el desenlace fatal. Los reportes de los medios locales precisan que entre las víctimas mortales se encuentran ocho mujeres y un menor de edad.

Volcó un micro en Río de Janeiro: las autoridades asisten a las víctimas

El Cuerpo de Bomberos de Río trasladó a los pasajeros heridos hacia diferentes hospitales de la región. El reporte médico ubica a dos personas en estado grave y a otra docena con lesiones "moderadas".

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido a través de un comunicado público. El jefe comunal informó allí que su gestión puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender la emergencia sanitaria.

Estrela Guia Turismo prestó su absoluta solidaridad ante el hecho. La empresa concesionaria de transporte aseguró que trabaja junto a las autoridades policiales para esclarecer las causas del fatal accidente.

Noticias relacionadas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva lanzó su campaña en Brasil: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país"

Denuncian al menos 15 violaciones en Ceuta durante la llegada masiva de migrantes

Denuncian al menos 15 violaciones en Ceuta durante la llegada masiva de migrantes

play

La historia del niño de 13 años que busca entre los escombros en Colombia: "Mi país se derrumba y yo lo reconstruyo"

Vaca Muerta, en el centro del conflicto entre China y Estados Unidos.

China vs. Estados Unidos: Vaca Muerta y otro campo de batalla

El anuncio de la comunicación lo dio a conocer Da Espriella en sus redes.

De la Espriella le pidió a Trump suspender aranceles tras el devastador terremoto en Colombia

España y Marruecos reforzaron la seguridad en el enclave norafricano para evitar ingresos ilegales.

Crisis en Ceuta: Marruecos detuvo a cientos de migrantes que iban a ingresar en masa a España

Rating Cero

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata

Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord.

Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot

El look de la modelo que marcó tendencia.

Las botas altas vuelven a ser furor en la moda: así fue el look de la China Suárez que sorprendió a todos

últimas noticias

Fentanilo contaminado: una manguera desconectada podría haber sido la causa de la tragedia que dejó 90 muertos

Fentanilo contaminado: una manguera desconectada podría haber sido la causa de la tragedia que dejó 90 muertos

Hace 22 minutos
Milton Lívio Lemos Salles se graduó en Derecho en 1989 y hace 17 años es juez en Vara Belo Horizonte.

Escándalo: apartaron a un juez por tomar vino y fumar en plena audiencia virtual

Hace 25 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto

Hace 26 minutos
Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en Argentina.

Peter Lamelas ratificó que Estados Unidos tiene "una posición de neutralidad" con respecto a Malvinas

Hace 1 hora
Leandro Paredes.

"Toca descansar, recuperarme y volver más fuerte", afirmó Leandro Paredes tras lesionarse ante Platense

Hace 1 hora