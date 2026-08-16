Tragedia en Brasil: al menos 10 muertos tras volcar un autobús en Río de Janeiro El vehículo de larga distancia despistó durante la madrugada en la zona de Petrópolis con 47 pasajeros a bordo. Entre las víctimas mortales hay ocho mujeres y un menor de edad. Por Agregar C5N en









El rodado pertenece a la empresa Estrela Guia Turismo y llevaba a 47 personas.

Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas en la madrugada de este domingo por el vuelco de un autobús en la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro. El rodado pertenece a la empresa Estrela Guia Turismo y llevaba a 47 personas.

El trayecto se inició en la ciudad de Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio carioca de Copacabana. El siniestro ocurrió sobre una ruta que conecta a Brasilia con territorio fluminense. El vehículo se salió de la vía en plena bajada de la sierra y terminó volcado cerca del arcén, sobre un sector con vegetación.

La Policía Federal de Carreteras intervino en el lugar y confirmó el desenlace fatal. Los reportes de los medios locales precisan que entre las víctimas mortales se encuentran ocho mujeres y un menor de edad.

Volcó un micro en Río de Janeiro: las autoridades asisten a las víctimas El Cuerpo de Bomberos de Río trasladó a los pasajeros heridos hacia diferentes hospitales de la región. El reporte médico ubica a dos personas en estado grave y a otra docena con lesiones "moderadas".

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido a través de un comunicado público. El jefe comunal informó allí que su gestión puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender la emergencia sanitaria.