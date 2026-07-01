1 de julio de 2026 Inicio
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El caso que ilusiona a la familia de Lucas Gámez: el niño hallado con vida en Venezuela entre los escombros

Klieber Morán, de tres años, fue rescatado a seis días de los sismos que azotaron a La Guaira. La madre del chico mantiene la esperanza de encontrarlo, luego de que se detectara calor corporal en el edificio donde estaba junto a sus tíos.

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Desesperada búsqueda de Lucas Gámez en Venezuela. 

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Por su parte, Blancalinda Martínez Coloradola, madre del Lucas, habló este miércoles con C5N y mantiene la esperanza de encontrarlo, luego de que se detectara calor corporal en el edificio donde estaba junto a sus tíos. "Siento que está vivo", señaló en una entrevista con Adrián Salonia.

El caso de Klieber Morán aparece como una luz de esperanza en medio de la búsqueda del niño argentino. El menor fue rescatado en medio de los escombros de un edificio de La Guaira por parte de un grupo de rescatistas jordanos que asistió a Venezuela para ayudar en los trabajos de búsqueda.

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El niño rescatado fue atendido de manera inmediata y se recupera en un hospital de Caracas.

El rescate ocurrió pasado los tres días del terremoto, periodo en el cual, según los expertos, las personas atrapadas bajo los escombros tienen mayores probabilidades de ser encontradas con vida.

La presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez afirmó a la prensa local que el rescate de Klieber era una muestra de la esperanza de encontrar a más personas con vida y que los equipos nacionales e internacionales seguirán buscando "incansablemente" entre los escombros.

El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que han azotado al norte del país desde el pasado miércoles. Además, se informó que fallecieron seis ciudadanos argentinos y hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, a la vez que una persona se encuentra hospitalizada.

"Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", expresó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Argentina ya colaboró con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros elementos, y es uno de los países de América Latina que más asistencia prestó en estos días aciagos.

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