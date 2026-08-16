16 de agosto de 2026 Inicio
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Lula da Silva lanzó su campaña en Brasil: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país"

El presidente del país vecino brindó su primer discurso tras oficializar su candidatura de cara a las elecciones y volvió a cargar contra Donald Trump. "Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra", aseveró.

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Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

El mandatario de Brasil, Lula da Silva, encabezó su primer acto de campaña rumbo a las elecciones en ese país que se desarrollarán el 4 de octubre y subió la tensión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, ya que sin mencionarlo expuso que busca prepararse "para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido".

Lula da Silva y Javier Milei.
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El líder del Partido de los Trabajadores, quien buscará su cuarto mandato en el país vecino, lideró un evento en São Bernardo do Campo y remarcó la importancia de fortalecer las políticas de defensa: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra". De esta manera, se refirió a la captura del ex jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro luego de un operativo militar de Estados Unidos.

"Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa. ¿Cómo es posible que un país del tamaño de Brasil no tenga una fábrica de drones? Hay demasiada gente invadiendo nuestro territorio, y esto se acabará", advirtió en esta línea.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

En este marco, pidió que los seguidores de la Izquierda dejen de considerar la agenda de seguridad exterior como una materia prioritaria secundaria. Del acto también participaron los partidos aliados PSB, PSOL, PDT, PCdoB, Partido Verde y Rede.

En tanto, Lula comparó su recorrido electoral con el máximo ícono futbolístico de Brasil: "Pelé, la gran estrella del fútbol del siglo XX, considerado el atleta del siglo, solo jugó en cuatro Mundiales. Lo que no saben es que este Mundial mío es el séptimo". Por lo pronto, la legislación brasileña establece que los presidentes pueden encadenar sólo dos mandatos consecutivos.

Previo a imponerse sobre Jair Bolsonaro en los comicios de 2022, Lula había afirmado que sería su última campaña por su edad y debido a que el país vecino requería de una regeneración política. Sin embargo, tras asumir el 1° de enero de 2023, reconoció que podría ser candidato nuevamente.

Más del 70% de los argentinos desaprueban los ataques de Javier Milei a Lula da Silva

El 70,5% de los argentinos desaprueba los ataques que el presidente Javier Milei realizó a su par brasileño, Lula da Silva, en el marco de la campaña por las elecciones presidenciales del país vecino y el 88,9% de las personas encuestadas consideró "importante" a "Brasil y su economía para la economía argentina".

Los datos se desprenden del informe express que realizó la consultora Zuban Córdoba a partir de encuestar a 1.200 personas mayores de 16 años entre el 8 y el 10 de agosto de forma online. El nivel de confianza es de 95%, con un margen de error de casi 3%.

El 20% aprueba las agresiones de Milei al mandatario brasileño y el 9,5% "no sabe", mientras que el 10,5% definió como "no importante" la relación comercial con el país vecino y el 0,6% "no sabe".

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