Quién es Mojtaba Khamenei, el posible sucesor de Ali Khamenei en Irán

El hombre de 56 años, hijo del fallecido ayatolá, es una de las personas más influyentes en el país. Participó en la fase final de la guerra entre Irán e Irak y tiene fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria, pero nunca antes había ejercido un cargo público.

Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei, el elegido por el régimen.

Las defensas de la OTAN intercepta un misil que lanzó Irán hacia Turquía

Aunque durante años cultivó un perfil bajo, funcionando como mano derecha de su padre, su influencia en los círculos de poder lo posiciona hoy como uno de los principales candidatos a ocupar el máximo cargo de la República Islámica.

La designación del líder supremo recae en la Asamblea de Expertos, un cuerpo integrado por 88 religiosos elegidos por voto popular que tiene la responsabilidad constitucional de llevar adelante el proceso de nombramiento y supervisión de la máxima autoridad política y religiosa del país. Desde la instauración del sistema tras la Revolución de 1979, el mecanismo sucesorio solo se activó una vez: cuando Jamenei sucedió al ayatolá Ruhollah Khomeini.

Mojtaba, de 56 años, fue durante décadas una figura discreta pero gravitante en el entramado del poder iraní. Nació en 1969 en Mashhad y años después comenzó a formarse en la religión. Con el tiempo se instaló en Qom, el principal centro teológico chiita, donde profundizó sus estudios y se consolidó como clérigo.

mojtaba khamenei
Mojtaba Khamenei, se perfila para ser el nuevo l&iacute;der supremo de Ir&aacute;n.

Mojtaba Khamenei, se perfila para ser el nuevo líder supremo de Irán.

Si bien no cuenta con el rango de ayatolá, un requisito que tradicionalmente otorga peso religioso dentro del sistema y que podría condicionar su elección, su ascendencia política se forjó por otros caminos.

Analistas internacionales lo describen como un operador clave en la estructura que rodeaba a su padre y está en el centro de la polémica por su control de activos financieros, investigación que se encuentra en curso.

Uno de los pilares de su influencia fue la relación con la Guardia Revolucionaria Islámica y su brazo paramilitar, la Basij. Además de ser parte de la guerra entre Irán e Irak durante los año 80, durante las protestas de 2009, conocidas como el Movimiento Verde, su nombre fue vinculado a la coordinación de la respuesta estatal frente a las movilizaciones que denunciaban fraude electoral tras la reelección del entonces presidente Mahmud Ahmadinejad.

La posibilidad de una sucesión dentro del círculo familiar genera resistencias en un sistema que, al menos en lo formal, no contempla la transmisión hereditaria del liderazgo. Sin embargo, sus vínculos con las estructuras militares y de seguridad, sumados a su cercanía histórica con el núcleo de decisiones, lo colocan en una posición favorable de cara a la inminente designación.

La advertencia de Donald Trump a Irán: "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande"

En pleno recrudecimiento del conflicto con Irán, el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró este martes que el poder armamentístico de su país "nunca ha sido tan alto" y advirtió que Estados Unidos "está abastecido y listo para ganar a lo grande". Por otro lado, sostuvo que "la actual operación militar contra el régimen iraní es solo el comienzo de una escalada mayor que aún no sucedió".

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me dijeron hoy, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas. Se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", escribió el mandatario durante la madrugada en su cuenta de su red social, Truth Social.

Sin embargo, admitió que "en el rango más alto, tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar", y apuntó contra su predecesor: "Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos. El somnoliento Joe Biden dedicó todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo a P.T. Barnum (¡Zelenski!) de Ucrania, por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y, aunque regaló gran parte de las armas de alta gama (¡GRATIS!), no se molestó en reemplazarlas".

Donald Trump

El lunes, Trump había advertido en una entrevista con CNN que "ni siquiera hemos empezado a golpearlos fuerte; lo grande viene pronto", y subrayó que Washington posee la capacidad operativa para prolongar e intensificar las incursiones mucho más allá de las cinco semanas previstas inicialmente.

Estos dichos fueron antes del ataque con dos drones, que provocó daños materiales y un incendio "limitado", a la embajada de Estados Unidos en Riad, según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

"Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses", expresó el presidente norteamericano.

