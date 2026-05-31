Israel anunció la toma de un histórico castillo en el Líbano y amplió su control militar

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó el avance de las tropas en la fortaleza medieval de Beaufort, en el marco de la ofensiva terrestre contra el grupo Hezbolá.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz , anunció que las Fuerzas de Defensa israelíes tomaron el control de la fortaleza medieval de Beaufort , ubicada en el sur del Líbano , en el marco de la ampliación de la ofensiva terrestre contra el grupo chiita Hezbolá.

En su canal oficial de Telegram, Katz confirmó la ocupación del territorio e hizo alusión al combate librado durante la invasión israelí al Líbano en 1982. "Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí" , expresó.

En tal sentido, el Gobierno israelí también señaló que mantendrá una presencia militar permanente en la zona. El funcionario israelí sostuvo que la expansión de las operaciones terrestres constituye "un claro mensaje" para Hezbolá y aseguró que "quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro".

El castillo de Beaufort se trató de uno de los principales enclaves militares durante la ocupación israelí del sur del Líbano entre 1982 y 2000. Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron que buscan consolidar el control sobre la fortaleza y la región del río Saluki.

El anuncio de Katz se produjo después de que Israel bombardeara múltiples objetivos del Hezbolá en Beirut, la capital del Líbano a pesar de la tregua que se mantenía en el territorio desde abril. En el sur del Líbano se reportaron ataques por parte de Israel quien declaró "zona de combate" la franja del río Zahrani. En este marco, al menos 800 mil personas fueron evacuadas de este territorio y el Ministerio de Salud Pública reportó 9.737 heridos y 3.213 muertos.

Israel anunció la muerte del nuevo líder de Hamás

Israel confirmó la muerte de Mohamed Odeh, señalado como el máximo jefe militar de Hamás en la Franja de Gaza. La información fue anunciada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que el dirigente murió durante un bombardeo.

Según indicaron las autoridades israelíes, Odeh se había convertido recientemente en líder de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamás, tras la muerte de su antecesor en otro ataque ocurrido apenas días atrás.

De acuerdo con información difundida por el Hospital Shifa, al menos siete personas murieron durante el bombardeo en el barrio Rimal, entre ellas Odeh, su esposa y varios de sus hijos.

Con este deceso, ya son cuatro los principales jefes militares Hamás abatidos por Israel desde el inicio de la ofensiva en Gaza, lanzada luego de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Antes de Odeh, las fuerzas israelíes habían anunciado las muertes de Mohamed Deif, considerado uno de los principales estrategas de los ataques contra Israel; de Mohamed Sinwar, hermano del fallecido líder gazatí Yahya Sinwar; y de Izz al Din al Haddad, quien había ocupado el mando militar antes de Odeh.