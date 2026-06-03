La tristeza de una icónica conductora que fue despedida de un canal de TV: "Está viviendo un duelo"

La presentadora decidió cancelar los festejos de cierre del ciclo y atraviesa un profundo proceso de adaptación personal y profesional luego de conocer su salida de la señal.

La conductora Karina Mazzocco atraviesa uno de los momentos más sensibles de su carrera profesional luego del final de A la Tarde, el ciclo que condujo durante cinco años en la pantalla de América TV. La periodista recibió la noticia de que el programa no continuará a partir de este mes y, según trascendió en las últimas horas, el impacto emocional fue tan profundo que decidió cancelar los festejos que estaban organizados para despedir al equipo .

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La situación generó una fuerte repercusión en el ambiente de la televisión, donde colegas y productores destacaron el vínculo que había construido con el ciclo y con sus compañeros.

Una de las primeras en brindar detalles fue Karina Iavícoli , quien reveló que la conductora decidió cancelar la celebración que estaba prevista para despedir al equipo. Según explicó la periodista, la tristeza terminó imponiéndose sobre cualquier intento de festejo.

“No pudo superar la tristeza y tenemos el dato de que cuando todo estaba previsto para una gran fiesta final para unas 60 personas, con toda la gente de Jotax y de América invitada en un boliche de Palermo, Mazzocco decidió suspender todo porque no se sentía en el mejor momento para festejar ”, contó Iavícoli al dar a conocer la noticia.

La periodista también remarcó que el contexto es particularmente doloroso para la conductora porque el final del programa vino acompañado de su desvinculación del canal. Mientras gran parte del equipo continuará ligada a la señal, Mazzocco deberá comenzar una nueva etapa profesional fuera de América TV, una situación que profundizó el impacto emocional de la despedida.

karina mazzoco.jpg Karina Mazzocco, golpeada tras su salida de la TV.

Por su parte, Laura Ubfal analizó el momento que vive la conductora y explicó que detrás de los homenajes y las palabras de agradecimiento existe un proceso interno mucho más complejo. “Fueron cinco años de A la Tarde y en estos últimos días la producción no paró de hacerle homenajes a la conductora y también al equipo que acompañó a Karina Mazzocco en esta etapa profesional que la tuvo al frente del programa de América. Todo merecido porque Karina fue una gran líder muy querida por sus compañeros”, señaló la periodista.

Además, Ubfal resumió el presente de la conductora con una frase que rápidamente se convirtió en uno de los conceptos más repetidos alrededor de su despedida: “Hoy empieza mi transformación profesional’. Pero la realidad es que lo que vive es un duelo y tendrá que superarlo para seguir adelante. Algo que, seguramente, llegará pronto. Le deseamos lo mejor”.

La despedida de Karina Mazzocco

La última emisión de A la Tarde, realizada el viernes pasado, estuvo marcada por la emoción. Desde el comienzo del programa se repasaron momentos emblemáticos del ciclo y se destacaron los cinco años de trabajo compartido. En un clima cargado de sentimientos, Karina Mazzocco se mostró visiblemente conmovida mientras recibía homenajes de productores, panelistas y miembros del equipo técnico que formaron parte de esta etapa.

karina mazzocco La última emisión conducida por Karina Mazzocco fue el pasado 29 de mayo.

Durante su discurso final, la conductora confesó que la noticia del final del programa fue "muy dolorosa" y explicó que necesitó atravesar un proceso de aceptación. "Hoy inicia mi transformación profesional", expresó al aire, en una de las frases más comentadas de su despedida. También reconoció que debió "duelar" la situación para poder llegar al último programa desde un lugar de gratitud y no de enojo.

Mazzocco definió su experiencia en A la Tarde como una verdadera escuela profesional. Aseguró que los cinco años al frente del programa representaron una formación intensa que le permitió crecer, aprender y comprender en profundidad el funcionamiento de la industria televisiva. Además, destacó el afecto recibido por parte de sus compañeros y el respaldo del público que acompañó al ciclo desde sus comienzos.