Femicidio de Agostina Vega: encontraron una carta entre la ropa de la adolescente

En medio de la marcha de Ni Una Menos en Córdoba, Miguel, el abuelo materno de la adolescente asesinada, confirmó la aparición de una carta con un fuerte mensaje dirigida al padre biológico.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada muerta en Córdoba, sigue conmoviendo al país y dejando aristas sin resolver. En medio de la multitudinaria marcha del Ni Una Menos que se lleva a cabo en distintos puntos del país con epicentro en el Congreso de la Nación , Miguel Heredia, el abuelo materno de la menor, confirmó la aparición de una carta con un fuerte mensaje dirigida al padre biológico. "F uimos a acomodar la habitación de ella y entre su ropita encontré esa carta, no sabía que la carta estaba ahí", expresó el familiar.

Mientras la investigación por el femicidio continúa bajo secreto de sumario, se sumó un nuevo elemento a la causa judicial. En Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en C5N, el abuelo de Agostina anunció la noticia y dio más detalles: "Era una carta dirigida al padre, donde ella le pregunta por qué la maltrató toda la vida. Y te digo una cosa, ella no firma como Agostina Vega, sino con mi apellido. Con eso te digo todo".

Además, tras salir del velatorio de su nieta, agregó: "Hay una denuncia judicial en contra del padre por una paliza que le había dado a Agostina. Ella contaba eso en la carta".

En cuanto a la presentación de la carta a la causa, Miguel relató que el fiscal Raúl Garzón la recibió "como una prueba más de que es un hijo de puta el padre de Agostina". En ese sentido, relató: "Con esto quiero decir que todo lo que se habla de mi hija son todas mentiras. Que no pueden estar tirándola al piso como están haciendo con mi hija. No la pueden estar basureando de esta forma".

El hombre no solo defendió a su hija, Melisa Heredia, madre de Agostina, sino que también cruzó a su exyerno: "Mi hija es una buena madre. Como toda persona, tiene sus errores, como todo humano. La gente cree que es un buen padre, y no lo es".

Cabe recordar que existe una relación conflictiva entre la familia materna y paterna de Agostina Vega, tras un episodio que desencadenó la ruptura de la familia. El padre le había encontrado en el teléfono celular una serie de chats con un compañerito del colegio y unas fotos. Tras el hallazgo, se enfureció de tal manera que terminó dándole una paliza a Agostina, inclusive con patadas en el piso, según confirmó el periodista Bernardo Magnago.

Familiares y amigos despidieron a Agostina Vega en un velorio privado

Familiares y amigos de Agostina Vega llevaban a cabo este miércoles el velorio de la joven de 14 años, asesinada y descuartizada en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba. Luego de diferencias entre la madre y el padre de la adolescente por el lugar y la forma de la ceremonia para despedirla, finalmente coincidieron en que el mismo se concrete en una casa funeraria cerca de la vivienda de Melisa Heredia.

Por su parte, a primera hora de la jornada la Justicia llevó a cabo nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de la adolescente que enlutó a toda una provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2062267986820358310&partner=&hide_thread=false Elizabeth, abuela de Agostina Vega: "A mi nieta la siguen matando. Mi hija es víctima igual que su hija. Melisa sigue sedada"



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La entrega del cuerpo por parte de la Justicia provincial se demoró debido a los peritajes necesarios en la investigación, lo que generó momentos de tensión y marcadas diferencias entre la familia materna y paterna sobre cómo y cuándo despedirla. El velorio de Agostina coincide con la multitudinaria marcha del Ni Una Menos que se lleva a cabo en distintos puntos del país con epicentro en la Congreso de la Nación.

En una conferencia de prensa realizada el pasado martes, el padre de Agostina había señalado que prefería realizar un velorio íntimo, solo para la familia y en un lugar privado de las afueras de la ciudad de Córdoba. Por su parte, sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, preferían que la despedida fuera pública para que amigos, vecinos y allegados también tuvieran la posibilidad de acompañarlos y rendirle homenaje a la menor.

"Gente, están impidiendo que nosotros estemos en la marcha. Necesitamos que nos acompañen en este circo que están haciendo, lo digo porque están tratando de que despidamos a mi sobrina el mismo día de la marcha", publicó en WhatsApp su tío Franco Heredia.