Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Riad fue blanco de un ataque con dos drones este lunes, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. El incidente ocurrió durante la madrugada en el barrio diplomático de la capital y provocó un "incendio limitado y daños materiales menores" en la estructura del edificio.
Pese a la magnitud de las detonaciones reportadas por testigos y la visibilidad de columnas de humo en la zona, fuentes cercanas al caso informaron a la cadena CNN que no se registraron heridos ni víctimas fatales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no emitió comentarios oficiales sobre el estado del personal tras el impacto.
El ataque se enmarca en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo, como represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Medios internacionales como Reuters y Axios destacaron que este episodio se suma a una serie de agresiones contra instalaciones militares y civiles en la región.
La seguridad en la capital saudita se encuentra actualmente bajo estrecha vigilancia compartida entre las fuerzas locales y destacamentos estadounidenses. El evento ha puesto en alerta máxima a las legaciones extranjeras ante la posibilidad de que se repitan incursiones aéreas similares en zonas residenciales o gubernamentales de Riad.
La delegación diplomática ordena el resguardo total de sus ciudadanos
Tras el atentado, la embajada de Estados Unidos en Riad emitió una alerta de seguridad urgente recomendando a todos sus ciudadanos en territorio saudita que "permanezcan resguardados y eviten desplazamientos". La medida busca minimizar la exposición civil ante la inestabilidad del espacio aéreo y la imprevisibilidad de nuevos ataques.
Asimismo, la representación diplomática decidió limitar de forma estricta los "viajes no esenciales a instalaciones militares" de la región. Esta restricción responde al incremento de las tensiones y al riesgo latente de que los complejos de defensa se conviertan en los próximos blancos de la contraofensiva iraní.
La comunicación oficial, difundida a través de redes sociales, instó a la comunidad estadounidense a seguir las indicaciones de las autoridades locales y a mantenerse informada mediante canales verificados.