Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita Lo informó la cadena CNN. El medio estadounidense indicó que no se registraron víctimas. El Departamento de Estado aún no emitió ningún comentario oficial. Por + Seguir en







La embajada de Estados Unidos en Riad fue blanco de un ataque con dos drones este lunes, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. El incidente ocurrió durante la madrugada en el barrio diplomático de la capital y provocó un "incendio limitado y daños materiales menores" en la estructura del edificio.

Pese a la magnitud de las detonaciones reportadas por testigos y la visibilidad de columnas de humo en la zona, fuentes cercanas al caso informaron a la cadena CNN que no se registraron heridos ni víctimas fatales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no emitió comentarios oficiales sobre el estado del personal tras el impacto.

Embed #ULTIMAHORA | Arde un sector de la Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita



Reportan un gran incendio en la Embajada de EE.UU. en la capital de Arabia Saudita, Riad, tras una explosión en el lugar, informó Reuters. pic.twitter.com/FfjSJXRXpF — HispanTV (@Nexo_Latino) March 3, 2026 El ataque se enmarca en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo, como represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Medios internacionales como Reuters y Axios destacaron que este episodio se suma a una serie de agresiones contra instalaciones militares y civiles en la región.

La seguridad en la capital saudita se encuentra actualmente bajo estrecha vigilancia compartida entre las fuerzas locales y destacamentos estadounidenses. El evento ha puesto en alerta máxima a las legaciones extranjeras ante la posibilidad de que se repitan incursiones aéreas similares en zonas residenciales o gubernamentales de Riad.

La delegación diplomática ordena el resguardo total de sus ciudadanos Tras el atentado, la embajada de Estados Unidos en Riad emitió una alerta de seguridad urgente recomendando a todos sus ciudadanos en territorio saudita que "permanezcan resguardados y eviten desplazamientos". La medida busca minimizar la exposición civil ante la inestabilidad del espacio aéreo y la imprevisibilidad de nuevos ataques.