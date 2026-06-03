Donald Trump reconoció que tuvo una discusión con Benjamin Netanyahu por la ofensiva militar en el Líbano El presidente de Estados Unidos admitió haberlo llamado "maldito loco" durante una reciente comunicación telefónica. El primer ministro israelí minimizó el cruce y reafirmó la histórica alianza bilateral. Por Agregar C5N en









Trump junto a Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles en un podcast del diario New York Post que llamó "maldito loco" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El mandatario lanzó este exabrupto durante una tensa llamada telefónica para frenar los ataques sobre el territorio del Líbano.

El mandatario republicano justificó sus palabras ante el entrevistador y relató los motivos de su enojo en ese momento. "Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano", confesó Trump tras validar los reportes de prensa sobre sus reclamos para evitar una mayor escalada armada.

Durante el diálogo difundido, el presidente norteamericano ratificó su pedido de un cese a la acción militar frente a las amenazas sobre Beirut. "Le dije: 'Bibi, tenemos que parar esto'", relató el presidente en referencia a la conversación para resguardar las negociaciones de paz en Medio Oriente.

Pese a la dureza del intercambio verbal, Trump aclaró de inmediato que los vínculos personales y de Estado continúan intactos. "Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él", aseguró el líder norteamericano para desestimar una crisis diplomática entre ambos países.

Por su parte, el primer ministro de Israel restó importancia a las fricciones mediante una entrevista televisiva con la cadena CNBC. "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos", afirmó Netanyahu para bajar el tono de la polémica.