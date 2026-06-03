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Grave denuncia de una ex Gran Hermano tras su salida del reality: "Me sacaron del juego"

La influencer apuntó contra el manejo de una polémica notificación judicial y aseguró que la situación afectó gravemente su salud emocional hasta forzar su salida de la competencia.

Nuevas denuncias contra Gran Hermano.

Nuevas denuncias contra Gran Hermano.

La salida de Jéssica “La Maciel” de la edición Gran Hermano Generación Dorada aún genera repercusiones en el mundo del espectáculo. A pocas semanas de abandonar la casa de Telefe en medio de una profunda crisis emocional, la exparticipante volvió a hablar públicamente y lanzó fuertes cuestionamientos sobre cómo se manejó la situación que terminó afectando su permanencia en el reality.

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La artista, comediante, cantante de cumbia e influencer trans aseguró que todo lo ocurrido terminó afectándola profundamente y sostuvo que detrás de la polémica existió una "intención clara" de perjudicarla dentro de la competencia.

De alguna manera lograron sacarme; eso a mí me rompió la cabeza”, expresó durante una entrevista televisiva, dejando en claro que considera que los acontecimientos que se desarrollaron mientras permanecía aislada terminaron condicionando por completo su experiencia en el programa.

La exhermanita también manifestó su sorpresa al recuperar contacto con el exterior y comprobar que la repercusión mediática del caso había disminuido considerablemente. “Yo salí queriendo defenderme de las cosas que se decían, pero cuando salí afuera, todo el mundo quedó mudo y no se habló más del tema”, afirmó en Gossip, con Anamá Ferreira y Leo Arias. Según explicó, durante su estadía en la casa percibió que la situación tenía una dimensión mucho mayor, algo que aumentó su nivel de angustia y preocupación.

La Maciel
La comediante había entrado a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

La comediante había entrado a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Finalmente, La Maciel vinculó lo sucedido con episodios traumáticos que ya había vivido años atrás y explicó que la situación terminó afectando gravemente su estabilidad emocional. “Viví una situación similar hace unos años que me hizo ganar un montón de enemigos donde casi me quitaron la vida; fue imposible no tomar esto como una venganza y una amenaza. Me sacó del juego completamente”, concluyó, en una de las frases más fuertes que dejó tras su salida del reality.

La denuncia contra La Maciel

Durante una entrevista en el programa Gossip, La Maciel rompió el silencio sobre los hechos que derivaron en su salida. Allí aseguró que la situación fue utilizada para generar impacto televisivo y sostuvo que el objetivo final fue perjudicarla dentro de la competencia. Según afirmó, al recuperar contacto con el exterior advirtió que el tema había perdido relevancia pública, algo que aumentó todavía más su desconcierto.

El conflicto se originó semanas atrás cuando efectivos policiales ingresaron a los estudios donde se realiza el reality para notificarla formalmente sobre una causa judicial. La denuncia, según trascendió públicamente, incluía acusaciones vinculadas a presunta explotación sexual, regenteo y maltrato, presentadas por un grupo de denunciantes. La producción de GH informó entonces que la participante había ingresado al programa sin antecedentes penales registrados.

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La exhermanita apuntó contra la producción de GH.

La exhermanita apuntó contra la producción de GH.

Ya fuera del programa, La Maciel aseguró haber leído por primera vez la documentación completa y cuestionó la consistencia de algunos testimonios incluidos en el expediente. “¿Cómo alguien le dio lugar a gente para que dijera esas cosas de mí?”, manifestó. También denunció que el procedimiento aplicado en su caso fue diferente al utilizado con otros participantes que recibieron comunicaciones similares durante el transcurso del certamen.

La exconcursante vinculó el episodio con experiencias traumáticas de su pasado y explicó que la notificación reactivó recuerdos de situaciones extremadamente difíciles que había atravesado años atrás. Por ese motivo interpretó lo ocurrido como una amenaza personal que terminó afectando seriamente su salud emocional.

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