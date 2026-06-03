Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón afirmó que le pidieron "buscar una niña, no un crimen"

El encargado de la investigación defendió los tiempos en los que se llevó adelante el operativo. Tras el pedido de jury de destitución, respaldó su tarea y contestó: "Los agravios los respondo con trabajo".

En medio de la conmoción que provocó el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, el fiscal Raúl Garzón habló públicamente por primera vez tras el hallazgo del cuerpo y respondió a los cuestionamientos surgidos en torno al desarrollo de la investigación.

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El funcionario judicial defendió el trabajo realizado por la fiscalía desde el momento en que se denunció la desaparición de la menor. "A mí no me dijeron 'investigue este crimen'. A mí me dijeron 'busque a una niña desaparecida'" . afirmó Garzón, al explicar cómo comenzó la investigación.

Según detalló, la denuncia inicial orientó el operativo hacia la búsqueda de una adolescente cuyo paradero se desconocía y, a partir de allí, se desplegó un amplio operativo que involucró a distintas áreas de seguridad y búsqueda.

"A las 48 horas ya teníamos una sospecha firme y se tomaron decisiones inmediatas", sostuvo en diálogo con Cadena 3. En ese sentido, recordó que el principal acusado en la causa mantenía una relación de confianza con el entorno familiar de la víctima y era amigo de su madre.

"La fiscalía está trabajando exclusivamente para esclarecer qué pasó con Agostina. Si las pruebas indican que hay más responsables, habrá más imputados. Si no lo permiten, no", señaló.

Asimismo, confirmó que durante los procedimientos realizados en distintos escenarios vinculados a la investigación se recolectó una importante cantidad de evidencia que permanece bajo custodia judicial y continúa siendo analizada. Según explicó, el trabajo de reconstrucción de los movimientos de la adolescente durante sus últimas horas de vida demandó la participación coordinada de numerosos investigadores, peritos y fuerzas de seguridad.

Juan Pablo Quinteros y Raúl Garzón Garzón y Quinteros, apuntados por la sociedad. La Voz

"Es el caso más cruel que he visto en mi vida. Si me vieron firme y duro fue por la contaminación del trabajo y el dolor. Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija", lamentó.

Igualmente, Garzón cuestionó que los padres y abuelos de la adolescente se enteraran de la confirmación del hallazgo a través de los medios de comunicación y no por una notificación judicial. "La noticia que este fiscal tenía que comunicarle a esa familia llegó antes por televisión. Eso no es bueno. Por una información difundida antes de tiempo, las consecuencias podrían haber sido gravísimas. Mi primera obligación era cuidar a esa familia", concluyó.

El fiscal también respondió a quienes cuestionaron su actuación y promovieron pedidos para que sea sometido a un jury de enjuiciamiento. "Cuando un jury analice el trabajo de este fiscal, serán ellos quienes determinen qué se hizo y qué no se hizo. Las críticas las respondo trabajando", afirmó.