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"Soy asexuada": la dura confesión de Dani La Chepi sobre su abstinencia

La infliuencer abrió su corazón y reveló detalles de su vida íntima que relacionó con un trauma de cuando era pequeña.

La influencer habló del abuso sexual en la infancia que marcó su personalidad.

La influencer habló del abuso sexual en la infancia que marcó su personalidad.

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Dani La Chepi confesó una intimidad que dio para la polémica, al contar que estuvo 5 años sen tener relaciones sexuales. "Soy asexuada", lanzó. A medida que avanzó explicó que se debe a un trauma del pasado: "Tengo un mambo muy grande con eso, de cosas que me han pasado de pequeña".

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.
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Agregó: "Horrible. Entonces, tengo un tema y sé que tendría que ir, más allá de mi terapia, a un sexólogo. Sé que es importantísimo el tema del sexo en una pareja, pero como siempre digo: para mí está sobrevaluado el sexo", remarcó la mediática.

En su relato, la actriz detalló que esta experiencia la llevó a tener estrategias de defensa y a delinear su profesionalidad: "Esta personalidad fue un mecanismo de defensa que yo opté para defenderme de lo que podría pasar".

Además, intentó encuadrar su forma de sentir dentro de las nuevas identidades de género: "Creo que soy pansexual o algo así. Tengo que tener mucha confianza para tener una relación. Necesito sentirme segura y que me guste algo que no pasa solo por lo físico", reflexionó junto a Rulo Schijman para Infobae.

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Quién es el nuevo novio de Dani La Chepi

Dani La Chepi, de 46 años, contó que tiene un novio que prefiere llamar "compañero" de vida, después de varias relaciones con otras parejas que terminaron siendo mediátcias como ella. En su relato, destacó que la rutina tiene mucho que ver en la baja del deseo sexual: "El primer mes de relación lo doy todo. Al mes, tengo a mi pareja que me dice: 'Che, no somos amigos'. No puedo tener relaciones todos los días".

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