3 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de junio

El oficial operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación tras comenzar junio con impulso alcista. En el segmento mayorista, apenas subió $1 con respecto al cierre del lunes.

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El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.

El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.

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El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $5 en la rueda del martes, en un contexto de estabilidad cambiaria.

El dólar oficial comenzó junio al alza.
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Los últimos datos del BCRA muestran que, a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal, lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

No hay problema con los dólares. Tampoco hay problemas de dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos a sus casas matrices. Hasta hace poco eso estaba prohibido. Hay dólares para todos los argentinos que quieren ahorrar", insistió el ministro, para luego rematar: "Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de dólares que tienen y así y todo todavía sobran tantos dólares que el Central vino comprando a razón de u$s100 millones por día desde que empezó el año”.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.427 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.500,96, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.447,5.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.446,5 para la compra y $1.447 para la venta.

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